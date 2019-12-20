الجزيرة يكتسح الوصل برباعية ويصعد للمركز الثالث بترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

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ارتفع رصيد الجزيرة إلى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف الشارقة المتصدر، بينما تجمد رصيد الوصل عند 12 نقطة في المركز الثامن.