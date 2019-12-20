 الجزيرة يكتسح الوصل برباعية ويصعد للمركز الثالث بترتيب الدوري الإماراتي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الجزيرة يكتسح الوصل برباعية ويصعد للمركز الثالث بترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

الجزيرة يكتسح الوصل برباعية ويصعد للمركز الثالث بترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

اكتسح فريق الجزيرة مضيفه الوصل برباعية نظيفة في الجولة العاشرة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

أنهى الجزيرة الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما علي مبخوت في الدقيقتين 11 و20.

ومع حلول الدقيقة 61 أحرز مبخوت الهدف الثالث له ولفريقه، قبل أن يسجل عمر عبد الرحمن الهدف الرابع في الدقيقة 66.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الجزيرة إلى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف الشارقة المتصدر، بينما تجمد رصيد الوصل عند 12 نقطة في المركز الثامن.

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