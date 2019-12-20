الجزيرة يكتسح الوصل برباعية ويصعد للمركز الثالث بترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

اكتسح فريق الجزيرة مضيفه الوصل برباعية نظيفة في الجولة العاشرة للدوري الإماراتي لكرة القدم.
أنهى الجزيرة الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدفين دون رد سجلهما علي مبخوت في الدقيقتين 11 و20.
ومع حلول الدقيقة 61 أحرز مبخوت الهدف الثالث له ولفريقه، قبل أن يسجل عمر عبد الرحمن الهدف الرابع في الدقيقة 66.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد الجزيرة إلى 20 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف الشارقة المتصدر، بينما تجمد رصيد الوصل عند 12 نقطة في المركز الثامن.
نهاية المباراة بنتيجة كبيرة..#الجزيرة يفوز على #الوصل 4-0 في ختام الجولة العاشرة#الوصل_الجزيرة #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/FAvgNK0lIX
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 20, 2019