شباب الأهلي دبي يتخطى خورفكان ويطارد الشارقة على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

فاز شباب الأهلي دبي على مستضيفه خورفكان بهدفين دون رد، ليضيق الفارق مع الشارقة متصدر دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم إلى نقطة واحدة، اليوم الجمعة.

وضع أحمد خليل شباب الأهلي في المقدمة في الدقيقة 29 من ركلة جزاء بعد عرقلة ليوناردو في المنطقة.

وضاعف ليوناردو الغلة قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.

وألغى الحكم هدفًا لشباب الأهلي في الشوط الأول بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 23 نقطة من عشر مباريات، بينما تعمقت جراح خورفكان الذي استمر في ذيل الترتيب بدون أي انتصار برصيد أربع نقاط.

وفي مباراة أخرى، خسر اتحاد كلباء بعشرة لاعبين أمام ضيفه الوحدة بهدفين لواحد، ليتوقف رصيد أصحاب الضيافة عند عشر نقاط في المركز العاشر بينما رفع الوحدة رصيده إلى 14 نقطة ليتقدم للمركز السادس.

وطرد سلطان الزعابي مدافع اتحاد كلباء ليسجل سيباستيان تاليابوي هدفًا للوحدة من ركلة جزاء في الدقيقة 48.

وأدرك منصور البلوشي التعادل لاتحاد كلباء في الدقيقة 56 قبل أن يحسم البديل يحيى الغساني الفوز للوحدة في الدقيقة 66.