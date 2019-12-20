الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الوصل ضد الجزيرة في الدوري الإماراتي

يخوض نادي الوصل مواجهة قوية وصعبة أمام ضيفه الجزيرة، مساء اليوم الجمعة، في الجولة العاشرة للدوري الإماراتي.

ويبحث الوصل عن تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الجزيرة المدجج بالنجوم، في أقوى لقاءات الجولة في دوري الخليج العربي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الوصل والجزيرة في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:30 بتوقيت الإمارات على ملعب ”زعبيل“.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.

ترتيب الفريقين

يحتل نادي الوصل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة من 9 لقاءات، بعد الفوز 3 مرات والتعادل والخسارة مثلها، وسجل الوصل 14 هدفًا واستقبل 16 هدفًا.

ويحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 17 نقطة من خلال 5 انتصارات وتعادلين وهزيمتين، وسجل الجزيرة 13 هدفًا واستقبل 8 أهداف.

وفاز الوصل في آخر مواجهة بين الفريقين بنتيجة 3/1 يوم 27 أبريل الماضي بالدوري.

ويعد البرازيلي فابيو دي ليما هداف الوصل برصيد 6 أهداف، بينما يبقى خلفان مبارك هداف الجزيرة برصيد 3 أهداف.

كيف يفكر ريجيكامب؟

يبحث المدرب الروماني لورينت ريجيكامب عن تحقيق الفوز، وخاصة بعد أن نجح في تحقيق نتائج إيجابية مؤخرًا بالدوري بالتعادل مع شباب الأهلي دبي، كما فاز على الفجيرة.. وأكد ريجيكامب قبل اللقاء، أن مواجهة الجزيرة ستكون صعبة للغاية.

وأوضح المدرب الروماني أنه يجب استثمار النتائج الإيجابية الأخيرة بعد التعادل مع شباب الأهلي دبي، مشددًا على الغيابات التي تضرب الفريق والتي ستزيد صعوبة مهمة الوصل.

ويفتقد الوصل خدمات الثلاثي علي سالمين والثنائي البرازيلي لوكاس جالفاو وويلتون سواريز؛ بسبب الإصابات، بجانب غياب خميس إسماعيل للإيقاف، ويعتمد الإمبراطور على تشكيلته التي تضم الحارس حميد عبدالله، وأمامه رباعي الدفاع حمد الحمادي والغاني جورج دوبينغ وسالم العزيزي وخالد سبيل.

ويقود خط الوسط حبوش صالح وحمد البلوشي مع صانع الألعاب أحمد علي، بينما يلعب في خط الهجوم البرازيلي فابيو دي ليما الذي سجل 99 هدفًا في الدوري الإماراتي، ويبحث عن الهدف المئوي، بجانب الإكوادوري فابيو غايبور وعلي صالح كجناحين هجوميين.

أسلحة كايزر

يحشد المدرب الهولندي مارسيل كايزر أسلحته من أجل تحقيق الفوز على حساب الوصل والتقدم في جدول الترتيب للمنافسة على الصدارة، خاصة في ظل اكتمال القوة الضاربة في هجوم الفريق.. وأكد كايزر أنه ليس راضيًا عن الأداء أمام الفجيرة، ولكنه يسعى لتحقيق الفوز في لقاء الوصل لتعزيز تقدم الفريق.

ويعتمد الجزيرة على تشكيلته التي تضم الحارس علي خصيف، وأمامه الرباعي الدفاعي خليفة الحمادي والصربي ميلوس كوزنافيتش ومسلم فايز ومحمد فوزي، كما يقود خط الوسط الجنوب أفريقي تيولاني سيريرو وبجواره عمر عبدالرحمن ”عموري“ وعبدالله رمضان، وفي خط الهجوم خلفان مبارك وعلي مبخوت والبرازيلي ماركوس كينو.

وقال أحمد عبدالحليم مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“، إن المباراة ستكون مهمة للفريقين، خاصة أن الجزيرة لديه قوة هجومية ضاربة وابتعدت عنه الإصابات، كما أن الوصل يقدم مباريات قوية مؤخرًا وفرض التعادل على شباب الأهلي دبي.

وأكد وجود عناصر موهوبة مثل عموري وخلفان مبارك وكينو، كما أن الفريق لديه أيضًا ورقة المغربي مراد باتنة، كما أن الوصل يمتلك عدة مواهب مميزة على رأسها فابيو دي ليما.