ترتيب الدوري الإماراتي بعد خسارة العين أمام الظفرة وتعادل الشارقة وعجمان (صورة)

عزز الشارقة حامل اللقب صدارته لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بعد تعادله 1-1 مع ضيفه عجمان، اليوم الخميس.

وبعد الوصول إلى أكثر من ثلث المسابقة يتصدر الشارقة الدوري برصيد 24 نقطة من عشر مباريات، متقدمًا بأربع نقاط على أقرب منافسيه شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني الذي لعب تسع مباريات.

وفاز النصر على مستضيفه حتا 2-1 بهدف من نيران صديقة ليرفع ”العميد“ رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد حتا عند ثماني نقاط في المركز 13 وقبل الأخير.

وسقط العين بهدفين لواحد أمام ضيفه الظفرة ليعود لدوامة النتائج السلبية.

وحسم جواو بيدرو النتيجة للظفرة في الدقيقة 60 بتسديدة قوية من خارج المنطقة بعد أن راوغ دفاع العين، ليرتفع رصيد الفريق إلى 14 نقطة في المركز السادس ويتوقف رصيد العين عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وأنهى الفجيرة سلسلة من ست هزائم بالفوز على ضيفه بني ياس بهدف دون رد سجله عبد الله النوبي بعد ست دقائق فقط بتسديدة على الطائر بعد ركلة ركنية، ليرفع الفريق رصيده إلى تسع نقاط في المركز 12 بين 14 فريقًا بينما توقف رصيد بني ياس عند 11 نقطة في المركز الثامن.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: