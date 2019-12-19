الشارقة يتعادل أمام عجمان ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

سقط نادي الشارقة في فخ التعادل أمام ضيفه عجمان بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.
هدف الشارقة جاء عبر البرازيلي إيغور كورونادو في الدقيقة 66.
وسجل ويليام اووسو هدف التعادل لعجمان في الدقيقة 80.
#الشارقة يتعادل مع #عجمان بهدف لكل فريق في الجولة العاشرة#الشارقة_عجمان #دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/wij3Nendm3
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 19, 2019
وبهذا التعادل يعزز الشارقة صدارته للترتيب برصيد 24 نقطة، فيما صعد عجمان إلى المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط.
وفى نفس الجولة، تغلب النصر على مضيفه حتا بهدفين مقابل هدف.
ورفع النصر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.
#النصر يعود لسكة الانتصارات بفوز خارج القواعد على #حتا بنتيجة 2-1
شاهد أهداف المباراة#حتا_النصر#دوري_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/ydh2htEB1J
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 19, 2019