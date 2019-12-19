 الشارقة يتعادل أمام عجمان ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الشارقة يتعادل أمام عجمان ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

الشارقة يتعادل أمام عجمان ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سقط نادي الشارقة في فخ التعادل أمام ضيفه عجمان بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي.

هدف الشارقة جاء عبر البرازيلي إيغور كورونادو في الدقيقة 66.

وسجل ويليام اووسو هدف التعادل لعجمان في الدقيقة 80.

وبهذا التعادل يعزز الشارقة صدارته للترتيب برصيد 24 نقطة، فيما صعد عجمان إلى المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط.

وفى نفس الجولة، تغلب النصر على مضيفه حتا بهدفين مقابل هدف.

ورفع النصر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس.

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