أهدف مباراة النصر ضد الشارقة.. 2/1 لحامل اللقب (فيديو)

سجل ريكاردو غوميز الهدف الأول للشارقة في مباراته مع النصر في الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي للمحترفين.

وجاء هدف ريكاردو غوميز في الدقيقة 20، بمساعدة ماركوس ميلوني.

ووقع ريان مينديز الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة 39.

ووقع براندلي كيواس هدف النصر الأول في الدقيقة 45+1.

ويحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بعدما حصد 4 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مثلهما.. وسجل العميد 11 هدفًا واستقبل 8 أهداف.

ويحتل الشارقة صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة من خلال 6 انتصارات وتعادلين دون هزيمة، وسجل الملك 19 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

ويتصدر ترتيب هدافي النصر الإسباني ألفارو نيغريدو برصيد 4 أهداف، ويتصدر ترتيب هدافي الشارقة لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز برصيد 5 أهداف.

ويتطلع النصر للثأر بعد أن خسر على ملعبه في آخر لقاء جمعه بالشارقة بالدوري في الموسم الماضي بهدف نظيف يوم الـ14 من فبراير الماضي.