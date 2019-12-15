الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر ضد الشارقة في الدوري الإماراتي

يحل فريق الشارقة ضيفًا، مساء اليوم الأحد، على نظيره النصر في مواجهة قوية ومثيرة على ملعب آل مكتوم بنادي النصر في الجولة التاسعة لدوري الخليج العربي.

يسعى الشارقة لتجاوز آثار تعادله الأخير أمام بني ياس في ظل بحثه عن تعزيز صدارة الدوري الإماراتي بينما يأمل النصر حصد الانتصار على حساب حامل اللقب لإشعال سباق القمة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة النصر والشارقة في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

أوه يا الأزرق ???? أوه يا الأزرق ????

أووووووووووووووووووه نصراوي

????????????????????????????????????

غداً موعدنا ????????#النصر_الشارقة pic.twitter.com/CCJiyYn4OZ — AL NASR FC (@ALNasrSC) December 14, 2019

ترتيب الفريقين

يحتل النصر المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة بعدما حصد 4 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مثلهما.. وسجل العميد 11 هدفًا واستقبل 8 أهداف.

ويحتل الشارقة صدارة الترتيب برصيد 20 نقطة من خلال 6 انتصارات وتعادلين دون هزيمة، وسجل الملك 19 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

يتصدر ترتيب هدافي النصر الإسباني ألفارو نيغريدو برصيد 4 أهداف ويتصدر ترتيب هدافي الشارقة لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز برصيد 5 أهداف.

ويتطلع النصر للثأر بعد أن خسر على ملعبه في آخر لقاء جمعه بالشارقة بالدوري في الموسم الماضي بهدف نظيف يوم الـ14 من فبراير الماضي.

النصر.. ودفعة العين

يتطلع النصر للاستفادة من الدفعة المعنوية القوية بعد أن حقق تعادلًا مثيرًا من أنياب العين في الجولة الماضية وخاصة أن الفوز على الشارقة ،متصدر الترتيب، سيكون بست نقاط لتقليص الفارق وإشعال سباق الصدارة.

وأكد المدرب الكرواتي كرونسلاف يوريشيتش، المدير الفني لفريق النصر، أنه متحمس لمواجهة كبيرة أخرى بعد لقاء العين خاصة أن الفريق قدم مباراة قوية، موضحًا أن الشارقة فريق كبير ومنظم ولديه مدرب مميز وهو عبد العزيز العنبري.

ويغيب عن النصر الثلاثي خليفة مبارك وعامر مبارك ومحمد الجسمي، ويعتمد يوريشيتش على تشكيلة تضم الحارس أحمد شامبيه وأمامه رباعي الدفاع البرازيلي غلابور ليما ومحمد علي عايض ومحمد خميس ومحود خميس.

ويقود خط الوسط طارق الحمادي والتشيلي استيبان بافيز وصانع الألعاب البرتغالي أنتونيو توزي مع الجناح الهولندي الخطير براندلي كيواس وجاسم يعقوب بينما يقود الهجوم الإسباني ألفارو نيغريدو.

الشارقة.. وأزمة الغيابات

يأمل الشارقة، صاحب الصدارة، أن يستعيد نغمة الانتصارات من جديد بعد التعادل الأخير مع بني ياس خاصة في ظل اشتعال صراع الصدارة مع شباب الأهلي دبي وملاحقة العين والنصر والجزيرة.

وأكد المدرب عبد العزيز العنبري، المدير الفني لفريق الشارقة، قبل اللقاء أن المباراة ستكون صعبة للغاية خاصة أن فريقه يفتقد ورقة مؤثرة وهو البرازيلي إيغور كورنادو الذي تعرض للطرد في لقاء بني ياس بجانب أحمد الزوري وطارق الخديم وسيف راشد وحمد جاسم وشاهين عبد الرحمن.

ويسعى العنبري لتعويض الغيابات في تشكيلته التي تضم الحارس عادل الحوسني وأمامه الرباعي عبد الله غانم وماجد سرور وسالم سلطان والحسن صالح للدفاع مع ثنائي الارتكاز الأوزبكي أوتابيك شوكوروف وعلي الظنحاني مع الجناحين عمر جمعة ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز والمهاجم المتأخر محمد الشحي والقناص ريكاردو غوميز.

وأكد أحمد عبدالحليم، مدرب الوحدة الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن الشارقة في اختبار صعب بكل المقاييس ليس فقط بسبب التعادل الأخير أمام بني ياس، ولكن بسبب افتقاد خطورة أكثر من لاعب مؤثر وخاصة البرازيلي إيغور العقل المفكر.

وأوضح أن النصر يملك عناصر صاحبة خبرات وقدرات جماعية مثل: براندلي، وتوزي، ونيغريدو وهو ما لاحظه الجميع في لقاء العين.