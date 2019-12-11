تكليف محمد جمعة بن هندي بمهام رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة

أصدر عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة، قرارًا إداريًّا بتكليف محمد جمعة بن هندي بمهام رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة ويكمل مدة سالم الحصان الشامسي.

ونص القرار على أن يُكلّف السيد محمد جمعة بن هندي الشامسي برئاسة مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، ويكمل مدة سلفه سالم عبيد الحصان الشامسي.

كان سالم الحصان الشامسي قد قدم استقالته من منصبه، لأسباب خاصة لم يتطرق إليها بعد 894 يوماً، من رئاسته لمجلس إدارة نادي الشارقة.

ورياضيا، أهدر نادي الشارقة المتصدر، أهدر نقطتين بتعادله مع ضيفه بني ياس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم الذي استأنف نشاطه، أمس الثلاثاء، بعد توقف استمر نحو شهر واحد.

سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بتكليف سعادة محمد جمعة بن هندي بمهام رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة ويكمل مدة سعادة سالم الحصان الشامسي pic.twitter.com/tqzdm1B3oO — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) December 11, 2019

وأضاع الشارقة حامل اللقب العديد من الفرص وفقد جهود نجمه إيجور كورونادو في أثناء الضغط للبحث عن هدف متأخر بعد تعرضه للطرد في الدقيقة الـ 86.

ورفع الشارقة، الذي تعادل للمرة الثانية هذا الموسم بينما يخلو سجله من الهزائم، رصيده إلى 20 نقطة من ثماني مباريات.

لكن يمكن لمطارده شباب الأهلي دبي أن يقلص الفارق في الصدارة إلى نقطة واحدة إذا فاز على الوحدة اليوم الأربعاء.

وكان بإمكان بني ياس، الذي يملك ثماني نقاط في المركز التاسع، خطف الفوز عندما سدد الإسباني بيدرو كوندي في العارضة قبل ربع ساعة على النهاية.

ويتصدر الشارقة حامل اللقب جدول الترتيب ولديه 19 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي دبي.