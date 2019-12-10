اتحاد كلباء يمطر شباك عجمان بستة أهداف في عودة الدوري الإماراتي

أمطر اتحاد كلباء شباك عجمان وفاز 6-2، ليتقدم للمركز الثامن في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم الذي استأنف نشاطه، اليوم الثلاثاء، بعد توقف استمر لنحو شهر واحد.

وسجل وليد عمبر هدفين، كما أحرز أحمد النقبي ثنائية وهز ياسين البخيت وكايناندرو سانتوس الشباك لصالح اتحاد كلباء، الذي حقق فوزه الثالث في ثماني مباريات ورفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن.

ويتفوق اتحاد كلباء بفارق الأهداف عن عجمان، الذي سجل هدفيه عبر أبو بكر تراولي، ليتراجع للمركز 11.

وسجل الظفرة هدفًا في كل شوط، ليتفوق 2-صفر على خورفكان متذيل الترتيب.

وأحرز عصام العدوة وإبراهيم اليعقوبي هدفي الظفرة صاحب المركز السابع بعشر نقاط.

ويتصدر الشارقة حامل اللقب جدول الترتيب ولديه 19 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي دبي.