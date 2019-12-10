اتحاد كلباء يمطر شباك عجمان بستة أهداف في عودة الدوري الإماراتي

أمطر اتحاد كلباء شباك عجمان وفاز 6-2، ليتقدم للمركز الثامن في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم الذي استأنف نشاطه، اليوم الثلاثاء، بعد توقف استمر لنحو شهر واحد.
وسجل وليد عمبر هدفين، كما أحرز أحمد النقبي ثنائية وهز ياسين البخيت وكايناندرو سانتوس الشباك لصالح اتحاد كلباء، الذي حقق فوزه الثالث في ثماني مباريات ورفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن.
ويتفوق اتحاد كلباء بفارق الأهداف عن عجمان، الذي سجل هدفيه عبر أبو بكر تراولي، ليتراجع للمركز 11.
نتيجة كبيرة.. #اتحاد_كلباء يقسو على ضيفه #عجمان بـ 6 أهداف مقابل هدفين في افتتاح الجولة الثامنة لدورينا #دوري_الخليج_العربي #اتحاد_كلباء_عجمان #أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/Rpr7CNvUzS
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 10, 2019
وسجل الظفرة هدفًا في كل شوط، ليتفوق 2-صفر على خورفكان متذيل الترتيب.
وأحرز عصام العدوة وإبراهيم اليعقوبي هدفي الظفرة صاحب المركز السابع بعشر نقاط.
ويتصدر الشارقة حامل اللقب جدول الترتيب ولديه 19 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي دبي.
#الظفرة يفوز على #خورفكان بنتيجة 2-0 ويصل للنقطة العاشرة وخورفكان يظل بدون انتصار حتى الآن
شاهد أهداف المباراة#دوري_الخليج_العربي #خورفكان_الظفرة#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/7OMTWeU3y0
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 10, 2019