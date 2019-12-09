أحمد العكبري نجم الوحدة الإماراتي: ما تعرضت له لن يسمح لي بممارسة كرة القدم مجددًا

كشف أحمد العكبري -لاعب نادي الوحدة الإماراتي، والذي تعرض لحادث سيارة خطير في أكتوبر من العام الماضي أدخله المستشفى- تفاصيل رحلة علاجه الطويلة.

وقال العكبري، الذي أجرى جراحة في السلسلة الفقرية بألمانيا، التي أمضى بها وفرنسا فترة طويلة، قبل أن يعود قبل نحو 4 أشهر إلى أبوظبي، حيث يستخدم كرسيًّا متحركًا في تنقله، لصحيفة ”الاتحاد“: ”أبحث عن علاج للأعصاب، بعد أن تم تثبيت الفقرتين اللتين تعرضتا للكسر في السلسلة الفقرية، أملي كبير في أن أجد العلاج المناسب، وأن أتحسن وأستطيع ممارسة الحياة بشكل طبيعي، أكيد أن ما تعرضت له لن يسمح لي بممارسة الكرة مجددًا، لكن أن أتمكن من السير، فهذا سيكون أمرًا جيدًا، وهنا أشكر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، الذي يتابع حالتي شخصيًّا، ويتكفل بعلاجي منذ الحادث وحتي الآن بشكل شخصي، فلولا توفيق الله، ودعم سموه، ومساندة أسرتي لي، لما وصلت إلى هذه المرحلة“.

وأضاف: ”النادي بدأ الترتيبات لرحلة أمريكا، وأتمنى أن أعود منها معافى، وأحقق طموحي، وهو الدراسة الجامعية التي كنت أرتب لها“.

لم يترك فريقه رغم صعوبة تنقله والظروف..

– وفاء |

لاعب الوحدة المُصاب أحمد العكبري يتواجد خلف فريقه الوحدة حيثما حل و رحل .

pic.twitter.com/MMaZJctOp4 — ميركاتو ???????? (@mercato75) September 28, 2019

ويستذكر العكبري اللحظات الصعبة، قائلًا: ”المرحلة الأصعب على الإطلاق، عندما كنت أعيش مخدرًا بشكل كامل، ولم أكن متقبلًا للواقع الجديد الذي وجدت نفسي فيه، لكن بعد ذلك وبفضل إيماني بالله، والدعم الذي وجدته، تجاوزت هذه المرحلة، وأصبحت أكثر تفاؤلًا بالغد، وأنا الآن في نعمة كبيرة، قياسًا بما كنت عليه بعد الحادث.

ويتابع: العزيمة والإصرار لعبا دورًا كبيرًا في أن تكون حالتي النفسية جيدة، وأرتب أموري حسب وضعي الحالي، وأزور النادي أحيانًا، خاصة في المباريات المهمة، وأتواجد بين زملائي الذين وقفوا معي ودعموني كثيرًا، وأشجعهم على تحقيق الانتصارات“.

ووجّه العكبري، رسالة للاعبين الشباب بشكل خاص، بأن لا يهملوا الدراسة، لأن اللاعب معرض للتوقف عن ممارسة الكرة، في أي وقت ولأي سبب، لذلك لا بد أن يتسلح بالدراسة التي تعينه على تحمل أعباء الحياة في المستقبل، وقال: ”الكرة عشق وحب للكثيرين، وهي ليست عائقًا أمام مواصلة الدراسة، بل بالعكس، الرياضة عامل مساعد مهم، ليكون تحصيلك الأكاديمي مميزًا، لذلك أنصح جميع اللاعبين الشباب، ألّا يتوقفوا عن التحصيل الأكاديمي، خلال ممارستهم اللعبة، ليكون لديهم البديل، عندما يتوقفون عن ممارسة الكرة“.

وعبّر العكبري، عن امتنانه الكبير للتعامل المميز الذي وجده من ناديه، قائلًا: ”النادي لم يوقف عقدي أو راتبي الشهري طيلة هذه الفترة، وهذا أمر ليس بغريب على نادٍ بحجم نادي الوحدة، فهو نادٍ يقوم على مبادئ وقيم نبيلة“.