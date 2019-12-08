أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرارًا بتعيين عبدالرحمن العويس رئيسًا للهيئة العامة للرياضة خلفًا لمحمد خلفان الرميثي.

ويشغل عبدالرحمن العويس منصب وزير دولة لشؤون المجلس الوطني، كما يشغل -أيضًا- منصب النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وكان محمد خلفان الرميثي تقدم باستقالته من منصبه.

يذكر أن تعيين عبدالرحمن العويس رئيسًا للهيئة العامة للرياضة بالإمارات، جاء بعد تولى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وجاء راشد بن حميد النعيمي رئيسًا مؤقتًا لاتحاد الإمارات لكرة القدم خلفًا لمروان بن غليطة المستقيل مع مجلس إدارة الاتحاد يوم الخميس الماضي.

وتقدم مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم باستقالته وأعضاء مجلس الإدارة إلى الجهات المعنية.