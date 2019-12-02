الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة قطر والإمارات اليوم في ”خليجي 24“

يخوض منتخب الإمارات اختباراً قوياً، مساء اليوم الاثنين، أمام نظيره قطر في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) التي تستضيفها الدوحة.

وتعد مواجهة اليوم حاسمة في مشوار التأهل للمنتخبين الكبيرين خاصة بعد هزيمة الإمارات أمام العراق وفوز قطر على اليمن، ويلعب في نفس الوقت المنتخب العراقي أمام اليمن في المجموعة ذاتها.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة قطر والإمارات اليوم الاثنين في خليجي 24:

الموعد والقنوات الناقلة

يلتقي المنتخب الإماراتي نظيره القطري في الساعة السادسة والنصف، مساء اليوم بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، على ملعب ”خليفة“ الدولي، بينما يلعب في نفس التوقيت منتخب العراق أمام اليمن على ملعب ”عبد الله بن خليفة“ بنادي الدحيل.

وتذاع مباراة الإمارات وقطر على قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق عصام الشوالي، بجانب قناة بي إن سبورتس 1، بينما تذاع مباراة العراق واليمن عبر قناة بي إن سبورتس 2 بصوت المعلق يوسف سيف والكأس 2 بصوت المعلق سمير اليعقوبي.

ترتيب المجموعة

تأهل منتخب العراق بصفة رسمية بعدما اعتلى صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بالفوز في أول جولتين على حساب الإمارات وقطر وسجل أسود الرافدين 4 أهداف واستقبلوا هدفاً.

ويحتل المنتخب القطري المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب الإماراتي فقطر سجلت 7 أهداف مقابل استقبال هدفين، بينما سجل الأبيض الإماراتي 3 أهداف واستقبل هدفين.

ويحتل منتخب اليمن المركز الأخير بلا نقاط بدون أهداف واستقبل 9 أهداف.

ويصعد الفائز من لقاء الإمارات وقطر لدور الأربعة ولكن التعادل سيكون في مصلحة منتخب قطر لتفوقه بفارق الأهداف.

تاريخ المواجهات

أقيمت 28 مواجهة رسمية سابقة بين المنتخبين، وتفوق منتخب الإمارات خلال 10 مواجهات وتعادلا 8 مرات وفاز منتخب قطر في 10 لقاء.

وبدأت اللقاءات في بطولة كأس الخليج (خليجي 2) عام 1972 وفاز المنتخب الإماراتي بهدف سهيل سالم وتعادل المنتخبان في النسخة الثالثة (خليجي 3) عام 1974 بهدف لكل منهما وفاز منتخب قطر بنتيجة 4-1 بركلات الترجيح وحصد المركز الثالث.

وفي نسخة (خليجي4) عام 1976 فاز منتخب قطر بنتيجة 3-1 ثم كرر التفوق في (خليجي5) عام 1979 بهدف نظيف كما فاز بنتيجة 2-1 في كأس آسيا 1980 ولكن المنتخب الإماراتي تفوق بهدف نظيف في (خليجي 6) عام 1982 ثم كرر نفس النتيجة في (خليجي7) عام 1984.

وفي نسخة (خليجي 8) عام 1986 فاز منتخب قطر بنتيجة 3-2 وفي نسخة (خليجي 9) فاز منتخب قطر بنتيجة 2-1 وتغلب بنفس النتيجة في كأس آسيا عام 1988 وتعادل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 1990.

وتعادل المنتخبان مرة أخرى في (خليجي 10) عام 1990 ثم فاز منتخب قطر في (خليجي 11) عام 1992 وتعادلا بدورة الألعاب الآسيوية وفاز منتخب الإمارات في (خليجي 12) عام 1994 ثم فاز منتخب قطر في (خليجي 13) بهدف نظيف وتغلب أيضاً في نصف نهائي كأس العرب 1998 وتعادلا في نفس العام دون أهداف في (خليجي14).

وتبادل الفريقان الفوز في تصفيات مونديال 2002 ثم فاز منتخب قطر في (خليجي 15) عام 2002 ثم تعادلا في (خليجي 16) وأيضاً النسخة التالية وحقق منتخب الإمارات فوزاً مثيراً في آخر دقيقة بلقاء كأس آسيا عام 2007 وتعادل المنتخبان في (خليجي 19).

وفي خليجي (21) فاز منتخب الإمارات بنتيجة 3-1 عام 2013 كما تفوق الأبيض في كأس آسيا 2015 برباعية مقابل هدف واحد وفاز المنتخب القطري في كآس آسيا الماضية في آخر لقاء رسمي برباعية دون رد بدور الأربعة.

خطة فان مارفيك

يحتاج منتخب الإمارات إلى خيار وحيد للتأهل وهو الفوز للصعود لدور الأربعة، ويسعى المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني للأبيض لإيجاد الخطة المناسبة والتشكيلة التي تسمح له بالفوز على منتخب قطر في عقر داره.

وتحدث فان مارفيك قبل المباراة مؤكداً أن منتخب قطر الأفضل في البطولة ولاعبوه لديهم حالة تفاهم وانسجام منذ سنوات بعكس المنتخب الإماراتي الذي يمر بمرحلة تجديد دماء كما أن فترة الـ48 ساعة بين اللقاءات ليست فرصة كافية للتحضير.

ورفض المدرب الهولندي الرد على سؤال حول إمكانية رحيله إذا ودع المنتخب الإماراتي بطولة الخليج مؤكداً أنه يتحدث عن المباراة فقط وليس مستقبله التدريبي.

ويعتمد فان مارفيك على طريقة 4-2-3-1 بوجود الحارس محمد الشامسي وأمامه رباعي الدفاع محمد برغش ومحمد مرزوق وخليفة مبارك ويوسف جابر، بينما يقود خط الوسط طارق الحمادي وبجواره عبد الله رمضان وفي دور صانع الألعاب خلفان مبارك وعلى الأطراف بندر الأحبابي وعلي صالح وفي الهجوم علي مبخوت.

وقد يدفع فان مارفيك بلاعب وسط ارتكاز ثالث مثل أحمد برمان على حساب علي صالح أو الأحبابي كما يملك ورقة رابحة بقيمة أحمد خليل صاحب الخبرات.

أوراق قطر

يسعى منتخب قطر لتحقيق هدفه بالتأهل، وهو ما يأتي بالفوز والتعادل ، وأكد المدرب الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني لمنتخب قطر قبل اللقاء أن خيار التعادل ليس موجوداً في حساباته فالفريق سيلعب على الفوز ولا شيئ سواه.

وتبدو تشكيلة قطر ثابتة بوجود الحارس سعد الدوسري وأمامه رباعي الدفاع طارق سلمان وبوعلام خوخي وبيدرو ميجيل وعبد الكريم الحاج صاحب الهاتريك في لقاء اليمن.

ويقود خط الوسط كريم بوضياف وبجواره سالم الهاجري ويلعب حسن الهيدوس كصانع لعب مع الجناحين أكرم عفيف وإسماعيل محمد مع الهداف المعز علي.

وقال طارق العشري، مدرب فريق الشعب الإماراتي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة لها حسابات صعبة ومعقدة على منتخب الإماراتي لأنه لا يوجد خيار سوى الفوز وهو أمر يزيد صعوبة مهمة الأبيض.

وأضاف: ”المنتخب القطري يملك هجوماً قوياً ويلعب على أرضه ، وأعتقد أن السيناريو الأمثل للمنتخب الإماراتي البحث عن هدف مبكر وغلق المساحات والاستفادة من انطلاقات مبخوت وتمريرات ولمسات خلفان مبارك لصناعة الفارق“.