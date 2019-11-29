أهداف مباراة الإمارات والعراق.. 2-0 لأسود الرافدين (فيديو)

تقدم علاء علاس مهاجم المنتخب العراقي بهدف في شباك الإمارات خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بالجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج (خليجي 24) التي تستضيفها قطر.

واستلم علاء كرة بينية جميلة وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة السادسة.

وأضاف علاء عبدالزهرة الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 37 من رأسية قوية.

وحقق المنتخبان الفوز في الجولة الأولى، وهو ما يزيد من قوة مباراة الفريقين.

ترتيب الفريقين.. وتاريخ المواجهات

يحتل المنتخب الإماراتي صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط بعد الفوز على اليمن بثلاثية نظيفة، وخلفه منتخب العراق بفارق الأهداف بعد الفوز على قطر بنتيجة 2/1.

ويشهد التاريخ على 20 مواجهة رسمية بين المنتخبين، وحقق المنتخب الإماراتي الفوز في 7 مباريات ومثلها للعراق و6 تعادلات.. وبدأت المواجهات بفوز عراقي العام 1973 في كأس فلسطين بنتيجة 3/1، ثم الفوز بخماسية نظيفة في كأس فلسطين العام 1975.

وفاز منتخب العراق 4/0 في خليجي 4 العام 1976 ثم فاز المنتخب العراقي أيضًا 5/0 في خليجي 5 العام 1979 .. وتعادل المنتخبان لأول مرة في خليجي 7 العام 1984.

وفي تصفيات مونديال 1986 فاز منتخب العراق بنتيجة 3/2 وحقق المنتخب الإماراتي فوزه الأول بنتيجة 2/1 في عقر دار العراق في سبتمبر 1985، وتعادل المنتخبان بهدفين لكل منهما في خليجي 8 العام 1986، وفاز منتخب الإمارات بدورة الألعاب الآسيوية في نفس العام ثم تعادلا دون أهداف في خليجي 9 العام 1988.

وفاز المنتخب الإماراتي في ربع نهائي أمم آسيا 1996، ثم تعادلا في خليجي 17 العام 2004، وتعادلا مرة أخرى في خليجي 20 العام 2010، وحقق المنتخب العراقي الفوز في دور المجموعات بأمم آسيا 2011.

وحصد منتخب الإمارات لقب خليجي 21 العام 2013 بالتغلب على العراق في الدور النهائي ثم فاز الأبيض في خليجي 22 العام 2014 بثنائية علي مبخوت وحصد الأبيض المركز الثالث ببطولة أمم آسيا 2015 على حساب العراق بنتيجة 3/2.

وفي تصفيات مونديال 2018 فاز منتخب الإمارات 2/0، كما تغلب المنتخب العراقي بهدف، وفي خليجي 23 تعادلا دون أهداف في دور الأربعة وصعد الأبيض بركلات الترجيح.