خليجي 24.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الإمارات والعراق

يخوض المنتخب الإماراتي اختبارًا صعبًا أمام نظيره العراقي، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الخليج (خليجي 24) التي تستضيفها قطر.

وحقق المنتخبان الفوز في الجولة الأولى؛ وهو ما يزيد من قوة مباراة الفريقين، وترصد شبكة ”إرم نيوز“ ملامح المباراة في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب خليفة الدولي الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق يوسف سيف، والكأس 1 بصوت المعلق خالد الحدي، والكأس 2 بصوت المعلق محمد السعدي، والكويت الرياضية بصوت المعلق طارق الملا، وعمان الرياضية بصوت المعلق أحمد الكعبي.

ترتيب الفريقين.. وتاريخ المواجهات

يحتل المنتخب الإماراتي صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط بعد الفوز على اليمن بثلاثية نظيفة، وخلفه منتخب العراق بفارق الأهداف بعد الفوز على قطر بنتيجة 2/1.

ويشهد التاريخ على 20 مواجهة رسمية بين المنتخبين، وحقق المنتخب الإماراتي الفوز في 7 مباريات ومثلها للعراق و6 تعادلات.. وبدأت المواجهات بفوز عراقي العام 1973 في كأس فلسطين بنتيجة 3/1، ثم الفوز بخماسية نظيفة في كأس فلسطين العام 1975.

وفاز منتخب العراق 4/0 في خليجي 4 العام 1976 ثم فاز المنتخب العراقي أيضًا 5/0 في خليجي 5 العام 1979 .. وتعادل المنتخبان لأول مرة في خليجي 7 العام 1984.

وفي تصفيات مونديال 1986 فاز منتخب العراق بنتيجة 3/2 وحقق المنتخب الإماراتي فوزه الأول بنتيجة 2/1 في عقر دار العراق في سبتمبر 1985، وتعادل المنتخبان بهدفين لكل منهما في خليجي 8 العام 1986، وفاز منتخب الإمارات بدورة الألعاب الآسيوية في نفس العام ثم تعادلا دون أهداف في خليجي 9 العام 1988.

وفاز المنتخب الإماراتي في ربع نهائي أمم آسيا 1996، ثم تعادلا في خليجي 17 العام 2004، وتعادلا مرة أخرى في خليجي 20 العام 2010، وحقق المنتخب العراقي الفوز في دور المجموعات بأمم آسيا 2011.

وحصد منتخب الإمارات لقب خليجي 21 العام 2013 بالتغلب على العراق في الدور النهائي ثم فاز الأبيض في خليجي 22 العام 2014 بثنائية علي مبخوت وحصد الأبيض المركز الثالث ببطولة أمم آسيا 2015 على حساب العراق بنتيجة 3/2.

وفي تصفيات مونديال 2018 فاز منتخب الإمارات 2/0، كما تغلب المنتخب العراقي بهدف، وفي خليجي 23 تعادلا دون أهداف في دور الأربعة وصعد الأبيض بركلات الترجيح.

أسلحة الإمارات

يحشد منتخب الإمارات أسلحته وقوته الضاربة لتحقيق الفوز على حساب العراق وضمان التأهل لدور الأربعة، خاصة بعد العرض القوي ضد اليمن وحصد الانتصار 3/0.

وقال الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن ضيق الوقت وتوالي اللقاءات يمثل مشكلة لكل المنتخبات بالبطولة، ولكن فريقه جاهز لخوض لقاء العراق، خاصة على الصعيد البدني.

وتحدث فان مارفيك عن المنتخب العراقي قائلًا: ”نعلم جيدًا قوة أسود الرافدين وأوراقهم وعلينا أن نبحث عن تحقيق الفوز، شاهدت لقاءهم السابق ضد قطر وعرضهم المميز رغم الغيابات“.

ومن المرجح ألّا يشهد تشكيل فان مارفيك تعديلات عن لقاء اليمن عدا غياب حمدان الكمالي عن باقي مباريات البطولة للإصابة، ويعتمد المدرب الهولندي على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الشامسي وأمامه رباعي الدفاع محمد مرزوق وخليفة مبارك ومحمد برغش ويوسف جابر.

ويلعب فان مارفيك بثنائي ارتكاز هما: عبدالله رمضان وطارق الحمادي، وأمامهما خلفان مبارك، وعلى الأطراف بندر الأحبابي أو علي صالح وجاسم يعقوب مع المهاجم القناص علي مبخوت.

أوراق العراق

لا يفكر منتخب العراق أيضًا سوى في الفوز مع مدربه السلوفيني سريتشكو كاتانيتش الذي يأمل ببناء فريق جديد لأسود الرافدين وصقله خلال هذه البطولة الخليجية.

وقال كاتانيتش قبل المباراة: ”أعلم جيدًا الكرة الإماراتية ولاعبي الأبيض لأنني سبق أن دربتهم، ولكننا نخوض مباراة كرة قدم ويجب أن نبعد العاطفة ونخوض اللقاء من أجل الفوز“.

وأضاف: ”درست المنتخب الإماراتي ولدي الثقة في قدرات فريقي من أجل الفوز وحصد بطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة“.

ويلعب المدرب كاتانيتش بطريقة 5-3-2 بوجود الحارس جلال حسن وأمامه اللاعب الصاعد ميثم جابر مدافع القوة الجوية العراقي وبجواره حسن حمود والمخضرم أحمد إبراهيم، ويمينًا الظهير الصاعد مصطفى محمد لاعب الزوراء، ويسارًا علي عدنان الذي يلعب بالدوري الكندي.

ويقود خط الوسط سعد ناطق وبجواره شريف الكاظم وأمامهما صانع الألعاب الموهوب محمد قاسم ماجد الذي سجل هدفين في مرمى قطر، وفي الهجوم النجم مهند علي وبجواره علاء عباس.

وأكد طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“، أن المباراة ستكون قوية لوجود مؤشرات لقوة الفريقين رغم غياب بعض نجوم العراق وأيضًا الإمارات وعلى رأسهم همام طارق وعموري.

وأضاف: ”وجود ثنائي يملك القدرات التهديفية بقيمة مبخوت ومهند علي يجعل اللقاء قابلًا لكل الاحتمالات، بجانب السرعات التي يملكها الفريق العراقي في ظل الدفع بعناصر صاعدة وموهوبة وأحرجوا المنتخب القطري، كما أن الإمارات لديها خبرات بجانب لاعبين صاعدين أيضًا“.