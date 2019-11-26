بعد هاتريك اليمن.. علي مبخوت الهداف التاريخي للإمارات في كأس الخليج

سجل علي مبخوت ثلاثية ليقود الإمارات لفوز سهل 3-صفر على اليمن في افتتاح مشوارها بكأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) في الدوحة اليوم الثلاثاء.

وأصبح على مبخوت، الهداف التاريخي للمنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج، بعدما نجح في تسجيل هاتريك لمنتخب بلاده ضد اليمن.

واستعرض مبخوت مهاراته حين راوغ اثنين من مدافعي اليمن قبل أن يكمل الثلاثية في الدقيقة 54.

وتصدرت الإمارات المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن العراق الذي هزم قطر صاحبة الضيافة 2-1 في مباراة الافتتاح خلال وقت سابق اليوم.

وتلتقي الإمارات مع العراق في المباراة المقبلة يوم الجمعة.