خليجي24: الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الإمارات واليمن

يفتتح المنتخب الإماراتي مشواره في بطولة كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) بمواجهة اليمن في الجولة الأولى للمجموعة الأولى بالبطولة التي تستضيفها قطر وتنطلق اليوم الثلاثاء.

وتنطلق البطولة بلقاء مثير بين منتخبي قطر والعراق مساء اليوم الثلاثاء ويليه لقاء الإمارات ضد اليمن.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الإمارات ضد اليمن اليوم الثلاثاء في بطولة خليجي 24:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة العاشرة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات على ملعب ”عبد الله بن خليفة“ بنادي الدحيل القطري.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة بصوت المعلق عامر الخوذيري والكأس 1 بصوت المعلق خالد الحدي والكأس 2 بصوت المعلق محمد السعدي والكويت الرياضية بصوت المعلق حميد كميل.

تاريخ المواجهات

يتفوق المنتخب الإماراتي على حساب اليمن في تاريخ اللقاءات، وخاض الأبيض 13 مواجهة ضد اليمن وفاز المنتخب الإماراتي 10 مرات وتغلب المنتخب اليمني 3 مرات.

وبدأت اللقاءات في دورة الألعاب العربية السادسة لكرة القدم عام 1985 وفاز المنتخب اليمني بهدفين مقابل هدف، وفاز المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-1 في تصفيات أمم آسيا 1988.

وفي تصفيات كأس العالم 2002 ، فاز المنتخب اليمني بنتيجة 2-1 يوم الـ11 من مايو 2001 ثم فاز المنتخب الإماراتي بنتيجة 3-2 بعدها بأسبوع.. وفاز المنتخب الإماراتي في دورة الألعاب الآسيوية عام 2002.

وفي بطولة كأس الخليج 2004 فاز المنتخب الإماراتي بثلاثية دون رد كما تقابلا في تصفيات كأس العالم 2004 فاز الأبيض بثلاثية نظيفة ورد اليمن بنتيجة 3-1.. وفاز المنتخب الإماراتي بنتيجة 2-1 في بطولة كأس الخليج 2007 وفاز المنتخب الإماراتي أيضاً بنتيجة 3-1 في بطولة كأس الخليج 2009.

وفاز المنتخب الإماراتي في آخر 3 مباريات أمام اليمن وكانت كلها ودية.

فان مارفيك.. وضربة البداية

يبحث المنتخب الإماراتي بقيادة مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك عن تحقيق الفوز في ضربة البداية بالمشوار الخليجي وهو ما أكده فان مارفيك في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء.

وأشار فان مارفيك إلى أن فريقه جاهز تماماً لخوض لقاء اليمن وافتتاح مشواره ببطولة خليجي 24 موضحاً أنه لا توجد أي ضغوط واستبعاد عمر عبد الرحمن نجم الفريق ليس له تأثير سلبي على الفريق، وأبدى ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الانتصار.

ويعتمد فان مارفيك في لقاء اليوم على تشكيلته التي تضم الحارس خالد عيسى وأمامه رباعي الدفاع حمدان الكمالي وماجد سرور ومحمد برغش ويوسف جابر بينما يقود خط الوسط محمد العطاس وأحمد برمان وعبد الله رمضان ويلعب في خط الهجوم علي مبخوت وخلفه جاسم يعقوب وخلفان مبارك.

مفاجأة اليمن

يبحث منتخب اليمن بقيادة مدربه سامي النعاش عن تحقيق الفوز على حساب الإمارات وحصد أول مفاجأة بالبطولة خاصة أن المنتخب اليمني تطور بشكل لافت في الفترة الأخيرة ونجح في التعادل مع السعودية.

وقال النعاش في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن ”المنتخب اليمني يسعى لتقديم بطولة جيدة رغم توقف النشاط الكروي المحلي، ولكن الأحمر استعد بخوض بطولة غرب آسيا وأيضاً تصفيات كأس العالم 2022“.

وتضم التشكيلة المتوقعة لمنتخب اليمن الحارس سالم عوض وأمامه الرباعي الدفاعي أحمد الصادق ومحمد بقشان وناصر محمدوه ومفيد جمال بينما يقود خط الوسط مدير عبدربه وعماد منصور وأمامها عبد الواسع المطري صانع الألعاب.. ويقود الهجوم عمرو الداحي وأحمد السروري وأحمد الحيفي.

وقال أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق عجمان الإماراتي ، لـ“إرم نيوز“ إن الفوز بمباراة اليمن سيكون مهماً للغاية في بداية مشوار المنتخب الإماراتي ببطولة الخليج مشدداً على صعوبة اللقاء.

وأضاف: ”المنتخب الإماراتي لديه عناصر واعدة ومميزة ستحصل على فرصتها بجانب العناصر صاحبة الخبرات وعلى رأسها علي مبخوت وأحمد خليل كما أن المنتخب اليمني يجيد اللعب أمام الكبار ويقدم مستويات أفضل في الفترة الأخيرة“.