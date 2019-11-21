بيرت فان مارفيك يعلن قائمة منتخب الإمارات لخليجي 24 (صورة)

أعلن المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك قائمة منتخب الإمارات للمشاركة في بطولة كأس الخليج (خليجي 24)، التي تستضيفها قطر بين 26 نوفمبر و8 ديسمبر.

وجاءت قائمة المنتخب الإماراتي لخليجي 24 على النحو التالي:

علي خصيف، سالم راشد، خلفان مبارك، علي مبخوت، خليفة الحمادي، زايد العامري، محمد العطاس، عبدالله رمضان، عمر عبدالرحمن (الجزيرة)، وليد حسين، محمد مرزوق، يوسف جابر، إسماعيل الحمادي، أحمد خليل (شباب الأهلي دبي)، خالد عيسى، أحمد برمان، بندر الإحبابي (العين)، محمد صالح برغش، حمدان الكمالي، خليل الحمادي، محمد حسن الشامسي (الوحدة)، عادل الحوسني، الحسن صالح، ماجد سرور، شاهين عبدالرحمن (الشارقة)، طارق أحمد، جاسم يعقوب (النصر)، علي صالح (الوصل).

ويلعب منتخب الإمارات في بطولة كأس الخليج ضمن المجموعة الأولى، التي تضم قطر واليمن والعراق.

وسبق أن حقق منتخب الإمارات لقب كأس الخليج مرتين، عامي 2007 و2013.

الخسارة أمام فيتنام

خسر منتخب الإمارات 0/1 أمام منافسه منتخب فيتنام، في الجولة الخامسة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وأيضًا بطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2023، يوم الخميس الماضي.

ولعب منتخب الإمارات بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 37؛ بعدما طرد الحكم لاعبه خليفة الحمادي؛ لمنعه هجمة محققة لمنتخب فيتنام، وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 44، بتسديدة قوية ومباغتة بتوقيع تين لين نعيون، فشل الحارس خالد عيسى في صدها.

وهذه الخسارة الثانية لمنتخب الإمارات في التصفيات مقابل فوزين، ليتجمد رصيده عند 6 نقاط في المركز الثالث، في حين رفع الفوز رصيد فيتنام إلى 10 نقاط في الصدارة.

وتغلب منتخب الإمارات 2/1 على ماليزيا، ثم 5/0 على إندونيسيا، قبل أن يخسر 1/2 أمام تايلاند، واليوم أمام فيتنام، على أن يلعب مع ماليزيا يوم 26 مارس المقبل.