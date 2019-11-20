لأول مرة.. انطلاق منافسات دوري الدرجة الثانية الإماراتي غدًا الخميس

تنطلق مساء غد الخميس منافسات مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2019-2020 التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم لأول مرة، بمشاركة 10 فرق خاصة مملوكة لأشخاص اعتياديين بدون أي دعم حكومي، يتنافسون بنظام الذهاب والإياب بواقع 18 جولة بالإجمال، على أن يلعب النهائي بتاريخ 28 مارس 2020 .

وأصدر اتحاد الكرة الإماراتي بيانًا قال فيه إنه متمثلًا بلجانه العاملة في إطار الرؤية الجديدة لاتحاد الكرة 2030 التي تهدف إلى تطوير لعبة كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، توصل إلى وضع الشكل النهائي لدوري الدرجة الثانية عبر صياغة اللوائح والقوانين وآلية تسجيل اللاعبين وعملية تسجيل الفرق وآلية اختيار الفرق المخولة، للوصول إلى هذا الوقت المناسب لإطلاق الدوري من أجل رفع جودة المسابقات ومنح الفرصة أمام المدربين المواطنين للعمل في الفرق التي ستشارك في هذه المسابقة.

ويشارك في الدوري 10 فرق خاصة وذلك بعد تسجيلها وحصولها على الترخيص المطلوب، وتحديد أماكن لعب المباريات لكل فريق في الموسم، وتم تسجيل ما يقارب 400 لاعب حتى اليوم في جميع هذه الفرق، بمن فيهم لاعبون مواطنون وأجانب .

وتنطلق غدًا الخميس 21 نوفمبر الجاري أولى مباريات الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية بين سيتي والفلاح على ملعب مدرسة كينغز في البرشاء 3 في دبي، الساعة 8:00 مساءً، بينما يلتقي فريقا الحزم وسبورت في نادي بني ياس الملعب رقم (3) تمام الساعة 7:45 مساءً.

وتستكمل مباريات الجولة الأولى يوم الجمعة 22 نوفمبر بلقاء الموج ضد ريجونال على ملعب نادي الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة الساعة 6:45 مساءً، ويونايتد ضد الهلال يونايتد على ملعب مدرسة دبي البريطانية الساعة 8:00 مساءً، وتختتم لقاءات الجولة الأولى يوم السبت 23 نوفمبر بين كلية الدار وكواترو على استاد ذا سيفنز بدبي الساعة 3:30 عصرًا.

وأعرب المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد عن سعادته بهذا الافتتاح قائلًا: ”افتتاح دوري الدرجة الثانية في دولة الإمارات هو قفزة لكرة القدم باتجاه المستقبل ونحن سعداء بتوسعة قاعدة هذه اللعبة في الدولة، وتنفيذ رؤية اتحاد كرة القدم 2030 والتي تطمح إلى إعطاء كرة القدم القدر الممكن من التطوير في جميع المجالات، وإعطاء مواطني الدولة والمقيمين فيها فرصًا أكبر للعمل في مجال كرة القدم وتطويرها، من أجل الوصول إلى أفضل الممارسات الرياضية الممكنة على مستوى القارة“.

من جهته، قال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة: ”إطلاق دوري الدرجة الثانية هو تعبير عن المستوى الذي ستصل إليه كرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة في المستقبل القريب، عبر إيصال رسالة واضحة بدعم لعبة كرة القدم وتوسيعها لتشمل جميع القطاعات في الدولة، وإشراك أكبر قدر ممكن من الشباب المواطن والمقيم في عملية امتلاك وإدارة الأندية وممارسة كرة القدم بشكل عام، وأتقدم بالشكر لجميع العاملين على مشروع دوري الدرجة الثانية منذ أن كان فكرة، حتى وقت إطلاقه“.

وتم تنظيم العديد من الاجتماعات التنسيقية من أجل شرح آلية توقيع عقود الرعاية لمساعدتهم على الاكتفاء الذاتي، ووضع كافة المستلزمات التي سيقوم اتحاد كرة القدم بتوفيرها من مساعدة في عملية تسجيل اللاعبين واستخراج بطاقاتهم من الاتحادات الخارجية وتوفير الاستشارات الفنية والإدارية لجميع الفرق، علمًا أن اللوائح والأنظمة تم تسليمها للفرق للتقيد بها .