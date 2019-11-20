نادي الشارقة يكشف تفاصيل احتراف ماجد مصبح وأحمد النقبي في ليغانيس الإسباني

أعلن مجلس الشارقة الرياضي رسميا توقيع عقد اتفاقية مع نادي ديبورتيفو ليغانيس المنافس في الدوري الإسباني لاحتراف حارس الشارقة ماجد محسن مصبح ”مواليد 1996“ عاما ومهاجم اتحاد كلباء أحمد عامر النقبي ”مواليد 1998“.

وقال نادي الشارقة متصدر الدوري الإماراتي عبر حسابه على تويتر، إن الإعلان تم خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم بحضور عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي ومحسن مصبح رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم وعلي اللوغاني رئيس شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم

تم الإعلان من خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم بفندق شيراتون الشارقة حضره سعادة عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وسعادة محسن مصبح رئيس شركة نادي الشارقة لكرة القدم وسعادة علي اللوغاني رئيس شركة نادي إتحاد كلباء لكرة القدم — Sharjah نادي الشارقة (@SharjahFC) November 20, 2019

وكذلك بحضور إبراهيم الجروان رئيس شركة الشارقة للإستثمار وجاسم البلوشي رئيس التميز المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي ومحمد بوزنجال عضو شركة القدم مشرف الفريق الاول وسعيد مطر رئيس المركز الإعلامي

وقال عيسى هلال: ”أجواء مباراة الشارقة والعين شجعت نادي ليغانيس لعقد اتفاقية معنا للتعاقد مع لاعبين من إمارة الشارقة. سيتم تسجيل اللاعبين في قائمة الفريق الاول بنادي ليغانيس وسيتدربون معهم وسيلعبون لفريق الرديف للتأقلم على الأجواء ثم سيصعد اللاعبين حسب اجتهادهم ومستواهم“.

وأضاف هلال: ”اختيار ماجد جاء من ليغانيس وشاهدوه في التدريبات وشاهدوا البنية الجسمانية التي يمتلكها واختاروه عن قناعة تامة“.

وقال محسن مصبح: ”اللاعبون سفراء للإمارات في الدوري الإسباني وادعوهم للحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم وأن يمثلوا الوطن خير تمثيل“.

وقال اللوغاني، رئيس شركة نادي اتحاد كلباء: ”إمارة الشارقة تزخر بالمواهب والتي إذا لاقت الدعم ستتألق وماجد محسن والنقبي باكورة انطلاقة لاعبينا للمستقبل“.

وكشف المجلس عن أن ليغانيس سيعلن تقديم اللاعبين لجماهيره بين شوطي مباراة الفريق المقبلة أمام برشلونة يوم السبت المقبل ضمن الجولة الـ14 لليغا على ملعب ”دي بوتراك“ في الضاحية الجنوبية للعاصمة الإسبانية مدريد.

وأضاف عيسى هلال في بيان إن ”سعي مجلس الشارقة الرياضي لإطلاق مشروع إحتراف لاعبين مواطنين من الإمارة في البطولات المحلية الأوروبية يتماشى مع توجيهات ورؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة راعي الرياضة“.

لافتا إلى ”أن نجاح المجلس في هذه المبادرة جاء بفضل السمعة الطيبة لدولة الإمارات والمكانة العالمية التي يحظى بها حاكم الشارقة، وهذا ما لمسه الجميع بعد زيارته الناجحة إلى إسبانيا الشهر الماضي“.

تعاون متكامل

وقال عيسى هلال: ”يسعى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، إلى تبني مشروع متكامل لتطوير منظومة الإحتراف من خلال أفكار مبتكرة وبآليات منضبطة لمساعدة لاعبينا وأنديتنا وتشجيعهم على خوض تجربة الإحتراف الخارجي في الدوريات الأوروبية في سن مبكرة، مما سينعكس إيجابا على كرة الإمارات“.

بالإضافة إلى ”أن نجاح اللاعب الإماراتي بالخارج سيضيف سمعة وقيمة مضافة للاعبينا في الأندية التي يحترفون بها، وبالتالي سيكونوا سفراء للعبة في الخارج لجذب مزيد من اللاعبين المواطنين، كما أن اللاعب المحترف سيعود بالخبرات والإحتكاك التي سيقوم بنقلها إلى زملائه والأجيال المقبلة، سواء أصبح مدربا أو إتجه للعمل الإداري“.

وأضاف: ”تجربة الاحتراف الخارجي مفيدة بكل المقاييس على مستوى الفرق والمنتخبات الوطنية، بشرط أن تكون تجربة حقيقية وناجحة، وهذا هو هدفنا في مجلس الشارقة الرياضي“.

يُذكر أن هيئة الرياضة العامة السعودية سبق أن منحت الفرصة لعدد من اللاعبين السعوديين للاحتراف في أندية الدوري الإسباني بناءً على اتفاق مع الليغا، ذلك خلال موسم 2017-2018، لكن اللاعبين جميعًا عادوا لأنديتهم السعودية.