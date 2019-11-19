ترتيب مجموعة الإمارات في تصفيات كأس العالم بعد فوز ماليزيا على إندونيسيا وتعادل فيتنام مع تايلاند (صورة)

حقق منتخب ماليزيا فوزًا ثمينًا على إندونيسيا بنتيجة (2 / 0) خلال المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، في المرحلة السادسة من منافسات المجموعة السابعة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 بالصين وكأس العالم 2022 بقطر، والتي شهدت تعادل فيتنام مع تايلاند سلبيًا.

وسجل هدفي منتخب ماليزيا صافاوي راشيد في الدقيقتين 30 و73 .

ورفع منتخب ماليزيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وظل منتخب إندونيسيا بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت منتخب فيتنام بضيفه تايلاند.

ورفع منتخب فيتنام رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع منتخب تايلاند رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثالث.

وجاء منتخب الإمارات في المركز الرابع برصيد 6 نقاط بعد خوضه 4 مباريات.