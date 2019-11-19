شوبير: فرجاني ساسي غاضب من إدارة نادي الزمالك.. ولديه عرض إماراتي

تلقى فرجاني ساسي، لاعب وسط نادي الزمالك، ومنتخب تونس الأول لكرة القدم، عرضًا من أحد الأندية الإماراتية للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، من أجل تدعيم خط الوسط، خاصة بعد أن بات من أهم اللاعبين في هذا المركز وتألق مع الأبيض ومنتخب نسور قرطاج.

وقال الإعلامي أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي: ”فرجاني ساسي يمتلك عرضًا من أحد الأندية الإماراتية بمقابل مادي كبير، واللاعب لديه أزمة كبيرة مع الزمالك في الوقت الحالي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ بداية الموسم الحالي، وطلب أكثر من مرة الحصول عليها، لكن، هناك حالة من التجاهل من قبل الإدارة البيضاء، خاصة بعد انسحاب تركي آل الشيخ من دعم النادي ماليًا بعد سحب استثماراته في الدوري المصري“.

وأضاف شوبير: ”فرجاني ساسي اشترط الحصول على مستحقاته المالية كاملة، من أجل الاستمرار مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يشعر بالغضب من كثرة الوعود التي حصل عليها من قبل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة في القلعة البيضاء بإنهاء أزمة مستحقاته، لكن لا يتم الوفاء بتلك الوعود“.

وترددت أنباء في الفترة السابقة عن رغبة فرجاني ساسي بالرحيل عن صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية، للاحتراف في الخليج، خاصة في ظل الأزمة الحالية بينه وبين إدارة الزمالك، كما ترددت أنباء عن توسط اللاعب لعلي معلول زميله في المنتخب من أجل أن ينتقل لصفوف الأهلي المصري، في بداية الموسم المقبل، بعد أن يرحل فترة احتراف قصيرة لمدة 6 أشهر في الخليج في يناير المقبل.

على جانب آخر، تمسك خالد بوطيب، مهاجم منتخب المغرب ونادي الزمالك، بالاستمرار في صفوف القلعة البيضاء، ورفض الضغوط التي تمارس عليه من قبل إدارة النادي من أجل الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية بفسخ تعاقده بالتراضي، واشترط اللاعب أن يحصل على قيمة عقده مع النادي كاملة والتي تصل إلى 2 مليون و400 ألف دولار من أجل الرحيل في يناير.

وتواصل وكيل بوطيب مع إدارة الزمالك وأكد لهم أن اللاعب يرفض الحلول الودية وفسخ تعاقده وأنه متمسك بالحصول على قيمة عقده مع النادي كاملة في حالة الرغبة في رحيله عن النادي في يناير المقبل، وفي حالة إصرار الزمالك على فسخ تعاقده دون الحصول على مستحقاته المالية، سيتم تصعيد القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ من أجل أن يحصل اللاعب على حقه القانوني ومستحقاته كاملة.

ويرغب الزمالك في التخلص من خالد بوطيب بسبب تراجع المستوى الفني والبدني للاعب خلال فترة تواجده في صفوف الفريق، وعدم اقتناع ميتشو المدير الفني للفريق به، والرغبة في التعاقد مع مهاجم أفريقي خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم الفريق في بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا، فضلًا عن ارتفاع الراتب الشهري الذي يحصل عليه وهو ما يمثل عبئًا على خزينه النادي التي تعاني بعد توقف الدعم من قبل تركي آل الشيخ“.