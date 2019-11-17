تعديلات مهمّة في مواعيد مباريات المسابقات الإماراتية بسبب خليجي24

قررت رابطة المحترفين الإماراتية إجراء تعديلات في روزنامة الموسم الرياضي الجاري 2019-2020، وذلك على ضوء مشاركة منتخب الإمارات في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ24 المقامة من الـ 26 من نوفمبر الجاري إلى الثامن من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الرابطة ظهر اليوم الأحد الموافق الـ 17 من نوفمبر الجاري بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، برئاسة عبدالحميد المستكي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، وحضور إسماعيل راشد عضو اللجنة الفنية، وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وممثلي كل من اتحاد الإمارات لكرة القدم، الأندية المحترفة والقنوات المالكة للحقوق.

وتم خلال الاجتماع اعتماد المواعيد الجديدة للمسابقات والتي جاءت على النحو الآتي:

دوري الخليج العربي..

تقام الجولة الثامنة من مسابقة دوري الخليج العربي يومي 10-11 ديسمبر المقبل، تليها الجولة التاسعة يومي 14 و15 من الشهر نفسه، ثم الجولة العاشرة يومي 19-20 ديسمبر، فيما تقام الجولة الـ 11 في 27-28 في الشهر ذاته، على أن تقام الجولة الـ 12 في 1-2 يناير 2020، ثم يختتم الدور الأول بإقامة الجولة الـ 13 يومي 23-24 يناير 2020.

كأس رئيس الدولة..

كما شهدت بطولة كأس رئيس الدولة تعديلات في المراحل المقبلة، شملت دور الـ16 والذي سيقام في 23-24 ديسمبر، ثم ربع النهائي يومي 21-22 فبراير 2020، وسيقام نصف النهائي في 16 مارس، كما تم اقتراح موعد 30 أبريل لنهائي كأس رئيس الدولة لحين الحصول على الموافقة النهائية من الجهة المعنية.

كأس الخليج العربي..

وعلى صعيد بطولة كأس الخليج العربي، ستقام الجولة السادسة في 22-23 نوفمبر الجاري، تليها الجولة السابعة يومي 28 و30 من الشهر نفسه، فيما يقام ربع نهائي البطولة في السادس من ديسمبر المقبل، وسيشهد التاسع من يناير 2020 إقامة نصف النهائي، على أن يقام النهائي في 17 منه.

وفي هذا الصدد، قال عبدالحميد المستكي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية إن الرابطة حرصت على الاجتماع اليوم بالأطراف المعنية من اتحاد، أندية وقنوات ناقلة من أجل استعراض ومناقشة المقترحات الجديدة بناء على مشاركة منتخب الإمارات في كأس الخليج العربي الرابعة والعشري، وقال “ واجهنا العديد من التحديات في إعادة برمجة أجندة الموسم، خاصة تأجيل الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة ودور الـ 16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، وضرورة توفير مواعيد بديلة، كذلك تعديل الاتحاد الآسيوي لمواعيد دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 لتقام في شهر مايو بدلاً من شهر يونيو، فضلاً عن الاستحقاقات العربية والقارية التي تشارك فيها الأندية المحترفة والمنتخبات، لذلك عملنا على تقييم الوضع الجديد ودراسة جميع الحلول الممكنة، وتعتبر المواعيد المقترحة والتي عرضناها اليوم في الاجتماع وتم اعتمادها، الأنسب لجميع الأطراف“.