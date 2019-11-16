الوصل يهزم بني ياس ويتمسك بفرصه في التأهل لربع نهائي كأس الخليج العربي (فيديو)

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

تغلب الوصل على منافسه بني ياس بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للبطولة المحلية.