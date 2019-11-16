 الوصل يهزم بني ياس ويتمسك بفرصه في التأهل لربع نهائي كأس الخليج العربي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الوصل يهزم بني ياس ويتمسك بفرصه في التأهل لربع نهائي كأس الخليج العربي (فيديو)

الوصل يهزم بني ياس ويتمسك بفرصه في التأهل لربع نهائي كأس الخليج العربي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تمسك فريق الوصل اليوم السبت، بفرصه في التأهل لدور الربع نهائي لبطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.

وتغلب الوصل على منافسه بني ياس بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للبطولة المحلية.

أحرز هدفي الوصل، الأوزباكي فابيو دي ليما في الدقيقتين 67 و72.

وفي قت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة نفسها، تغلب حتا على الشارقة بهدف نظيف.

بهذه النتيجة، يتصدر الوحدة المجموعة برصيد 10 نقاط، والفجيرة الثاني بـ7 نقاط، والشارقة الثالث بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن الوصل الذي ارتقى للمركز الرابع، في حين تجمد رصيد بني ياس عند 5 نقاط في المركز الخامس، وحتا السادس بـ4 نقاط بفارق نقطة عن عجمان.

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