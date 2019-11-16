الوصل يهزم بني ياس ويتمسك بفرصه في التأهل لربع نهائي كأس الخليج العربي (فيديو)

تمسك فريق الوصل اليوم السبت، بفرصه في التأهل لدور الربع نهائي لبطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.
وتغلب الوصل على منافسه بني ياس بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للبطولة المحلية.
أحرز هدفي الوصل، الأوزباكي فابيو دي ليما في الدقيقتين 67 و72.
#كأس_الخليج_العربي.. #الوصل يفوز على #بني_ياس 2-0 في الجولة الخامسة
شاهد هدفي المباراة #الوصل_بني_ياس #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/R3WTAwCbai
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 16, 2019
وفي قت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة نفسها، تغلب حتا على الشارقة بهدف نظيف.
بهذه النتيجة، يتصدر الوحدة المجموعة برصيد 10 نقاط، والفجيرة الثاني بـ7 نقاط، والشارقة الثالث بـ6 نقاط، بفارق الأهداف عن الوصل الذي ارتقى للمركز الرابع، في حين تجمد رصيد بني ياس عند 5 نقاط في المركز الخامس، وحتا السادس بـ4 نقاط بفارق نقطة عن عجمان.