ثعلب يتجول في الجبال حول ملعب مباراة حتا والشارقة في كأس الخليج العربي (فيديو)

رصد مخرج مباراة حتا والشارقة في إطار مواجهة الفريقين ببطولة كأس الخليج العربي الإماراتي، لقطة رائعة لثعلب بري يتجول في الجبال المحيطة للملعب.

وحقق فريق حتا الفوز على حساب ضيفه الشارقة بهدف دون رد في المباراة التي احتضنها إستاد حمدان بن راشد اليوم السبت، في إطار الجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كاس الخليج العربي.

وخرج حتا من حسابات التأهل رغم ارتفاع رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد الشارقة عند 6 نقاط، والذي يسعى إلى حسم تأهله في الجولة المقبلة، وسجل هدف حتا سعيد جاسم في الدقيقة 17.

ثعلب يتجول في الجبال..

لقطة جميلة للحياة البرية تلتقطها كاميرا مباراة #حتا_الشارقة #كأس_الخليج_العربي #أبوظبي_الرياضية 2pic.twitter.com/FTMHMKs6bW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 16, 2019

وواصل حتا عروضه الرائعة، وقدم مستوى مميزًا رغم دفع المدرب اليوناني كونتيس بتشكيلة مختلفة، وترجم اصحاب الأرض أفضليتهم بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة ١٧ بأقدام اللاعب سعيد جاسم الذي سدد كرة صاروخية سكنت الشباك ليسجل أول أهدافه مع الفريق منذ الانضمام إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الاخيرة.

حاول فريق الشارقة العودة إلى المباراة ونجح ماركوس ميلوني في الاقتراب وتسديد كرة خادعة أبعادها حارس مرمى حتا زايد الحمادي إلى ضربة ركنية، لم تفلح محاولات الشارقة في العودة إلى المباراة خلال الشوط الثاني، حيث لم تشكل هجمات الضيوف خطورة بالغة وألغى الحكم هدفًا لهم في الدقيقة 68 بداعي التسلل.

ويعد الثعلب الأفغاني أو ”الثعلب الملكي“ أحد الأنواع التي تأويها المناطق الجبلية في الإمارات، ويوصف هذا الحيوان الليلي بالسرعة والذكاء، ما يصعّب رصد حركته بالعين المجردة.