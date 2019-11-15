 رد فعل حزين لأحد الأطفال بعد هدف شباب الأهلي دبي في اتحاد كلباء (فيديو) – إرم نيوز‬‎

رد فعل حزين لأحد الأطفال بعد هدف شباب الأهلي دبي في اتحاد كلباء (فيديو)

رد فعل حزين لأحد الأطفال بعد هدف شباب الأهلي دبي في اتحاد كلباء (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أجهش أحد الأطفال المنتمين إلى نادي اتحاد كلباء بالبكاء، عقب تأخر فريقه أمام شباب الأهلي دبي في كأس الخليج العربي الإماراتي.

وتغلب شباب الأهلي دبي على مضيفه اتحاد كلباء بهدف دون ردٍ، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى من البطولة.

وجاء هدف الفوز والنقاط الثلاث عن طريق يوسف عبد الله بالنيران الصديقة في الدقيقة 81.

وأظهرت كاميرا المباراة الطفل وهو يبكي ويتحسر عقب الهدف الذي جاء قبل النهاية بدقائق.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد شباب الأهلي دبي إلى 10 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند نقطة واحدة في المركز السابع والأخير.

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