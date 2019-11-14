هدف مباراة فيتنام ضد الإمارات.. الأبيض يتأخر 0/1 (فيديو)

سجل تين لين نعيون الهدف الأول لمنتخب فيتنام في مباراته مع الإمارات، اليوم الخميس، في الجولة الخامسة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وأيضًا بطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2023.

وجاء هدف تين لين نعيون في الدقيقة 44 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة.

كرة مباغتة من مسافة بعيدة تسكن مرمى منتخبنا وتمنح التقدم لفيتنام#فيتنام 1 × 0 #الإمارات#الأبيض pic.twitter.com/8gEdw9gPg6 — قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) November 14, 2019

ويحتل منتخب فيتنام المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، بعد فوزين وتعادل بفارق الأهداف عن تايلاند صاحب الصدارة، وسجل المنتخب الفيتنامي 4 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفوزين وهزيمة، وسجل الفريق 8 أهداف مقابل 3 أهداف استقبلها الأبيض.

وتقابل المنتخبان من قبل 6 مرات وكانت البداية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2002 وتعادلا دون أهداف، ثم فاز المنتخب الإماراتي بثنائية دون رد في كأس آسيا 2007، وفي تصفيات مونديال 2010 فاز الأبيض ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0 ، 5-0.

وفاز الأبيض مرتين ذهابًا وإيابًا في تصفيات كأس آسيا 2015 بنتيجة 2-1 و5-0، ولم يعرف منتخب فيتنام طعم الفوز على الإمارات.