مباراة الإمارات وفيتنام.. خليفة الحمادي يخرج بالبطاقة الحمراء (فيديو)

لم يتردد حكم مباراة الإمارات وفيتنام، في طرد خليفة الحمادي في الجولة الخامسة للمجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وأيضًا بطولة كأس الأمم الآسيوية عام 2023.

وعرقل الحمادي أحد لاعبي فيتنام ليقرر الحكم طرد اللاعب الإماراتي؛ لأنه كان آخر مدافع ومنع المهاجم الفيتنامي من الانفراد بالحارس خالد عيسى، ليخرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 37.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فيتنام 1/0 سجله تين لين نعيون في الدقيقة 44 بتسديدة قوية ومباغتة من مسافة بعيدة.

ويحتل منتخب فيتنام المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات بعد فوزين وتعادل بفارق الأهداف عن تايلاند صاحب الصدارة، وسجل المنتخب الفيتنامي 4 أهداف واستقبل هدفًا واحدًا.

ويحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفوزين وهزيمة، وسجل الفريق 8 أهداف مقابل 3 أهداف استقبلها الأبيض.

وتقابل المنتخبان من قبل 6 مرات وكانت البداية في دورة الألعاب الآسيوية عام 2002 وتعادلا دون أهداف ثم فاز المنتخب الإماراتي بثنائية دون رد في كأس آسيا 2007 وفي تصفيات مونديال 2010 فاز الأبيض ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1-0، 5-0.

وفاز الأبيض مرتين ذهابًا وإيابًا في تصفيات كأس آسيا 2015 بنتيجة 2-1 و5-0، ولم يعرف منتخب فيتنام طعم الفوز على الإمارات.