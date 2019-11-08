ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة السابعة (صورة)

سيطر التعادل الإيجابي 2-2 على مواجهة الوحدة والوصل في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

تقدم الأرجنتيني سيبستيان تيجالي للوحدة بعد خمس دقائق من البداية بعد مجهود فردي أنهاه بتسديدة متقنة من مدى قريب في شباك حميد عبدالله حارس الوصل.

لكن الوصل أدرك التعادل بضربة رأس من خميس إسماعيل إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 17، قبل أن يضع البرازيلي فابيو دي ليما الوصل في المقدمة عندما أحسن استقبال تمريرة عرضية من ركلة حرة على صدره، ليسدد بقوة في شباك محمد الشامسي حارس الوحدة في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني، نجح البديل خليل الحمادي في تسجيل هدف التعادل بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 68.

وظل الوحدة في المركز السادس بعشر نقاط متقدمًا بفارق نقطتين عن الوصل صاحب المركز الثامن.

وفي وقت سابق اليوم، عاد حتا من ملعب الفجيرة بانتصار ثمين 1-صفر، بينما تعادل عجمان 1-1 مع خورفكان.

وقفز حتا للمركز التاسع برصيد ثماني نقاط من سبع مباريات، بينما ظل الفجيرة في المركز قبل الأخير برصيد ست نقاط بعد تلقيه الخسارة الخامسة.

وشهد التعادل بين عجمان وخورفكان احتساب ركلتي جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل فاندر فييرا هدف عجمان من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لخورفكان نفذها رفائيل دودو بنجاح ليدرك التعادل في الدقيقة العاشرة.

ورفع عجمان رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع، مقابل ثلاث نقاط لخورفكان الوافد الجديد على المسابقة ومتذيل الترتيب.

ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 19 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: