الوحدة ينتزع التعادل من الوصل ويصعد للمركز السادس في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

انتزع فريق الوحدة تعادلًا مع ضيفه الوصل بهدفين لكل منهما في الجولة السابعة للدوري الإماراتي لكرة القدم.
أربك الوحدة حسابات المنافس بتسجيله هدفًا مبكرًا في الدقيقة الخامسة عن طريق الأرجنتيني سبيستيان تيجالي.
ومع حلول الدقيقة 26 أدرك الوصل التعادل عبر خميس إسماعيل، قبل أن يضيف الأوزبكي فابيو دي ليما الهدف الثاني في الدقيقة 26.
وجاءت الدقيقة 68 لتشهد هدف التعادل للوحدة عن طريق خليل الحمادي ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.
بهذا التعادل، ارتفع رصيد الوحدة إلى 10 نقاط في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الوصل إلى 8 نقاط في المركز الثامن، ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 19 نقطة.
التعادل يحسم مواجهة #الوحدة_الوصل بنتيجة 2-2
شاهد أهداف اللقاء..#الوحدة_الوصل#دوري_الخليج_العربي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/2Lerew6e37
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 8, 2019