الوحدة ينتزع التعادل من الوصل ويصعد للمركز السادس في ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

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ارتفع رصيد الوحدة إلى 10 نقاط في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد الوصل إلى 8 نقاط في المركز الثامن، ويتصدر الشارقة الترتيب برصيد 19 نقطة.