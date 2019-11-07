ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة السابعة (صورة)

سجل الشارقة هدفين بواقع هدف في كل شوط ليفوز 2-صفر على مستضيفه الجزيرة وينفرد بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الخميس.

وتصدر شباب الأهلي دبي البطولة مؤقتًا بفارق الأهداف بعد فوزه 1-صفر على الظفرة في وقت سابق اليوم، لكن انتصار الشارقة، حامل اللقب، أعاده للصدارة منفردًا برصيد 19 نقطة متقدمًا بفارق ثلاث نقاط عن شباب الأهلي.

وافتتح الأوزبكي أوتابيك شوكوروف ثنائية الشارقة بتسديدة مباشرة من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

ونجح البديل محمد الشيحي في تعزيز النتيجة قبل النهاية بدقيقتين بتسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وسجل علي مبخوت مهاجم الجزيرة هدفًا في الدقيقة 71 بتسديدة قوية بيسراه من عند حدود منطقة الجزاء، لكن الحكم ألغاه بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد بداعي لمس الكرة ليده قبل التسديد.

وظل رصيد الجزيرة 11 نقطة في المركز الخامس متأخرًا بفارق نقطتين عن النصر الذي فاز بالنتيجة ذاتها على اتحاد كلباء.

وحقق النصر فوزه الرابع على التوالي مع مدربه الجديد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بفوزه 2-صفر على اتحاد كلباء بواقع هدف في كل شوط.

وتجمد رصيد اتحاد كلباء عند ست نقاط من سبع مباريات في المركز 11.

وفي وقت سابق اليوم سجل عبدالله النقبي لاعب شباب الأهلي دبي هدفًا بعد 18 ثانية من البداية، ليقود فريقه للفوز 1-صفر على مستضيفه الظفرة، بينما تعادل العين سلبيًا مع عشرة لاعبين من بني ياس ضمن الجولة السابعة للمسابقة.

وأرسل النقبي تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الظفرة، ليرفع رصيد فريقه إلى 16 نقطة من سبع مباريات في المركز الثاني.

وفي المقابل ظل رصيد الظفرة سبع نقاط من سبع مباريات في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، لعب بني ياس بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 بعد طرد البرازيلي جواو فيكتور، لكن العين لم يستغل النقص العددي لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

ورفع العين رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث مقابل سبع نقاط لبني ياس في المركز الثامن.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: