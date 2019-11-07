الشارقة يتخطى الجزيرة بثنائية ويحلق في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

واصل نادي الشارقة تألقه في الدوري الإماراتي وعزز صدارته لجدول ترتيب دوري الخليج العربي بعد الفوز على الجزيرة بهدفين دون رد خارج ملعبه، في قمة مباريات الجولة السابعة من عمر المسابقة، الخميس.

تقدم الأوزبكي أوتابيك شوكوروف في الدقيقة 20 للشارقة من تسديدة صاروخية لينهي الملك الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف.

وألغى حكم المباراة هدفًا لعلي مبخوت لاعب الجزيرة، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي لمسة اليد.

وأطلق محمد الشحي لاعب الشارقة تسديدة صاروخية لينهي على آمال الجزيرة، بعد أن أحرز الهدف الثاني لفريقه.

ورفع رصيد الشارقة رصيده إلى 19 نقطة في الصدارة، بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي ”الوصيف“.

في المقابل، تجمد رصيد الجزيرة عند 11 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة.