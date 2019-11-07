هدف مباراة الجزيرة ضد الشارقة: 1-0 للملك (فيديو)

تقدم شوكوروف لاعب نادي الشارقة بهدف لصالح فريقه في شباك الجزيرة، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين، في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي الإماراتي.

وسدد شوكوروف كرة صاروخية فشل حارس الجزيرة في التصدي لها.

ويتطلع الجزيرة لتحقيق الفوز على أرضه أمام ضيفه الشارقة، في مواجهة قمة مهمة في صراع شرس على لقب الدوري الإماراتي هذا الموسم.

يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 11 نقطة من 6 مباريات من خلال 3 انتصارات وتعادلين وهزيمة، وسجل فخر أبوظبي 10 أهداف واستقبل 6 أهداف.

في حين يحتل الشارقة صدارة ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 5 انتصارات وتعادل وحيد، وسجل الفريق 17 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الثاني برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن العين صاحب المركز الثالث.

وتفوق الشارقة في آخر لقاءين ضد الجزيرة بالدوري في الموسم الماضي وكأس رئيس الدولة. وكان آخر فوز للجزيرة يوم 15 أكتوبر 2018 بهدف نظيف.

يراهن الجزيرة على حصد الفوز على حساب الشارقة لقلب موازين صراع القمة، خاصة أن الفوز يقلص الفارق مع أصحاب الصدارة وحاملي اللقب، كما أنه يعيد الثقة لفريق الجزيرة الباحث عن تحقيق اللقب بقيادة مجموعة من النجوم الكبار.

وأعلن المدرب الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة التحدي قبل المباراة، مؤكدًا أن لقاء الشارقة ليس عقدة لفريقه ولا يوجد ما يسمى بتفوق تاريخي لأن كل مباراة لها ظروفها الخاصة.

ويفتقد الجزيرة جهود عامر عبدالرحمن، بينما يعتمد كايزر على طريقته المعتادة 4-3-3 بوجود الحارس علي خصيف وأمامه الرباعي محمد العطاس والكرواتي ميلوس كوزنافيتش وخليفة الحمادي وسالم راشد في خط الدفاع.