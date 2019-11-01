ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة السادسة (صورة)

خيم التعادل السلبي على مواجهة العين والجزيرة في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولم يتمكن مهاجمو الفريقين من استغلال الفرص التي أتيحت لهم، لينتهي اللقاء بدون أهداف بين العين والجزيرة.

وشهدت المباراة تعرض محمد شاكر مدافع العين للبطاقة الحمراء في الدقيقة 12، بعد تدخل خشن ضد علي مبخوت مهاجم الجزيرة.

بلغ عدد الحضور الجماهيري لمباراة القمة بين العين و الجزيرة 14423 ألف متفرج، بذلك يكون الحضور الأكبر هذا الموسم.

ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

ويتصدر الشارقة ترتيب الدوري الإماراتي بـ16 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: