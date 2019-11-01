التعادل السلبي يحسم قمة العين والجزيرة في الدوري الإماراتي

خيَّم التعادل السلبي على مواجهة العين والجزيرة في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولم يتمكن مهاجمو الفريقين من استغلال الفرص التي اُتيحت لهم، لينتهي اللقاء دون أهداف بين العين والجزيرة.

وشهدت المباراة تعرّض محمد شاكر مدافع العين للبطاقة الحمراء في الدقيقة 12، بعد تدخل خشن ضد علي مبخوت مهاجم الجزيرة.

ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 11 نقطة.

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين قد انتهى بفوز العين بثلاثية دون ردٍ في بطولة الكأس يوم 6 سبتمبر الماضي، وفاز الجزيرة بآخر لقاء في الدوري بنتيجة 5/1 في الموسم الماضي كما تغلب على العين في آخر زيارة لملعب هزاع بن زايد بنتيجة 2/1.

وتبدو هذه المواجهة خاصة للنجم عموري ضد فريقه الأسبق العين وأمام شقيقه محمد عبدالرحمن، وهو ما سلط الضوء على هذه المباراة واستقبال جماهير العين مع عموري الذي رحل عن الفريق بداية هذا الموسم إلى الجزيرة.