النصر يقفز للمركز الخامس بترتيب الدوري الإماراتي بالفوز على خورفكان (فيديو)

سجل المهاجم الإسباني ألفارو نجريدو هدفًا من ركلة جزاء ليقود النصر للفوز 1-صفر على خورفكان والصعود للمركز الخامس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وواجه النصر صعوبة في الوصول لشباك خورفكان، الصاعد للأضواء والفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم بالمسابقة، حتى نجح نجريدو هداف بلنسية السابق في التسجيل من علامة الجزاء قبل ربع ساعة على النهاية.

ورفع النصر رصيده إلى عشر نقاط من ست مباريات وتفصله ست نقاط عن الشارقة المتصدر وثلاث نقاط عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني.

ويتذيل خورفكان جدول الترتيب وحصل على نقطتين فقط حتى الآن.

وهذا هو الهدف الرابع لنجريدو في آخر ثلاث مباريات للنصر.

نهاية المباراة بفوز النصر على خورفكان بهدف نظيف..

شاهد هدف #نيجريدو#خورفكان_النصر pic.twitter.com/dOOnQbursw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 1, 2019

وفي مباراة أخرى، سجل الإسباني كارلوس لوبيز (كارليتوس) هدفين في فوز الوحدة 3-1 على الظفرة ليرتقي للمركز السادس ولديه تسع نقاط.

افتتح محمد برغش التسجيل مبكرًا بتسديدة قريبة المدى بعد تسع دقائق، وأكد نظام حكم الفيديو المساعد صحة الهدف بعد التحقق من أن الكرة تجاوزت خط المرمى.

وحصل كارليتوس على ركلة جزاء نفذها بنفسه في الدقيقة 39 ثم قلص مسعود سليمان الفارق بضربة رأس متقنة قبل انتهاء الشوط الأول.

وأكد المهاجم الإسباني انتصار الوحدة بإضافة الهدف الثالث من ضربة رأس في الشوط الثاني، ليتوقف رصيد الظفرة عند سبع نقاط بالمركز التاسع.