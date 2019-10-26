حقيقة استبعاد فهد الشمري من البطولة العربية للمواي تاي

كشفت اللجنة الأولمبية الكويتية حقيقة الأنباء التي ترددت عن استبعاد فهد الشمري من المشاركة في البطولة العربية للمواي تاي في أبوظبي بالإمارات.

وقالت اللجنة الأولمبية في بيان: ”تؤكد اللجنة الأولمبية الكويتية أن لجنة التحقيق المحايدة التي شكلت من خارج أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية قد انتهت من التحقيق الذي أجرته مع وفد ومنتخب الكويت للموايي تاي الذي شارك في البطولة العربية في أبو ظبي بتاريخ 9_14 أكتوبر، وما أُثير حول منع اللاعب فهد الشمري من المشاركة بتلك البطولة“.

وأضاف ”وقد اطلع مجلس الإدارة على التقرير النهائي للجنة التحقيق بتاريخ 22 أكتوبر باجتماع مجلس الإدارة، حيث استمعت لجنة التحقيق لأقوال اللاعب فهد الشمري وإداريي الوفد وكذلك للاعبي المنتخب الكويتي للمواي تاي المشارك بالبطولة المذكورة، واطلعت على كتاب اللجنة المنظمة وكذلك الاتحاد الدولي للعبة، وكذلك لأقوال أمين سر الاتحاد الدولي للمواي تاي، السيد ستيف فوكس، ولأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية في الدوحة بتاريخ 17 أكتوبر 2019“.

وأكمل ”فقد اتضح للجنة التحقيق أن ما ذكر عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات حول منع اللاعب من المشاركة في البطولة بسبب اللحية هي معلومات غير صحيحة وغير دقيقة. وتوضح اللجنة الأولمبية الكويتية في بيانها هذا أن ما تم تداوله عبر تلك المواقع الاجتماعية عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلًا“.

وكان فهد الشمري قد أكد عبر مقطع فيديو بثه على مواقع التواصل الاجتماعي أن اللجنة المنظمة للبطولة طلبت منه حلق لحيته كي يتمكن من المشاركة في منافسات البطولة وذلك وفق تعليمات الاتحاد الدولي.

وأردف البيان أن اللجنة الأولمبية الكويتية تستنكر محاولات تضليل المجتمع الرياضي الكويتي بمعلومات غير دقيقة، وطالبت وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات حرصًا على المصلحة العامة للرياضة الكويتية وسمعتها الدولية، كما أكدت تعاملها مع جميع القضايا والوقائع الرياضية والرياضيين بجو من الشفافية والحيادية والوضوح وفق اللوائح والقوانين المنظمة.