ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة الخامسة (صورة)

حقق العين فوزًا كاسحًا 7-1 على الفجيرة بعد أن هز كودجو فو-دوه لابا الشباك أربع مرات، بينما تعرض شباب الأهلي دبي لأول هزيمة على يد النصر بهدف رائع للإسباني ألفارو نجريدو في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وواصل لابا مهاجم توجو تألقه بعد أن سجل في كل مباريات العين هذا الموسم في الدوري، وتصدر ترتيب الهدافين بثمانية أهداف.

وصعد العين للمركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف الشارقة حامل اللقب، الذي تعادل 2-2 مع حتا أمس الخميس.

وتوقف رصيد الفجيرة عند ست نقاط بعد تعرضه للهزيمة الثالثة في خمس مباريات.

وفي مباراة أخرى، انهارت آمال شباب الأهلي في التعادل بعد طرد لاعب الوسط البرازيلي ليوناردو دا سيلفا بسبب تدخل عنيف في آخر ربع ساعة.

وتوقف رصيد شباب الأهلي عند عشر نقاط ليبقى في المركز الثالث مقابل سبع نقاط للنصر في المركز السادس.

وفي لقاء آخر تعادل بني ياس صاحب المركز التاسع 1-1 مع خورفكان القابع في المركز قبل الأخير.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإماراتي كاملًا: