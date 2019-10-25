كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر وشباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي

يحل نادي شباب الأهلي دبي ضيفًا ثقيلًا اليوم الجمعة على نظيره النصر في ديربي مثير يشعل منافسات الجولة الخامسة للدوري الإماراتي لكرة القدم.

وتقام اليوم أيضًا مواجهة بين العين ومضيفه الفجيرة في نفس الجولة بجانب لقاء بني ياس ضد خورفكان.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة النصر ضد شباب الأهلي دبي في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:00 اليوم الجمعة بتوقيت الإمارات على ملعب ”آل مكتوم“ في نادي النصر.. وتنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي.

وتقام مباراة العين ومضيفه الفجيرة في الساعة 18:15، وتنقل عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي ودبي الرياضية بصوت المعلق أحمد الجراح.

ترتيب الفريقين

يحتل فريق النصر المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط من 4 مباريات بعدما حقق الفريق فوزًا وتعادلًا وهزيمتين ، وسجل 5 أهداف واستقبل 6 أهداف.

ويحتل شباب الأهلي دبي المركز الثاني برصيد 10 نقاط بواقع 3 انتصارات وتعادل دون هزيمة، وسجل الفريق 10 أهداف واستقبل هدفًا وحيدًا.

وفاز شباب الأهلي بآخر لقاء ضد النصر بثنائية دون رد في بطولة كأس الخليج العربي، ولم يعرف النصر طعم الفوز على الأهلي في آخر 9 مواجهات جمعتهما منذ تغلبه بهدف دون رد في بطولة الكأس في سبتمبر 2016.

النصر وفك العقدة

يبحث فريق النصر عن فك العقدة في مواجهة الديربي ضد شباب الأهلي دبي واستعادة الفوز الغائب الذي يساهم في تحسين ترتيب الفريق بالدوري والعودة بقوة إلى المراكز المتقدمة.

وأكد المدرب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق النصر أن فريقه يحترم شباب الأهلي دبي ويسعى بكل قوة لتحقيق الفوز على حسابه والاستفادة من دعم الجمهور موضحًا أنه لا يملك عصًا سحرية لتغيير واقع الفريق في أيام معدودة ولكنه يعد بالكفاح في كل مباراة ومحاولة التطور.

ويغيب عن النصر خليفة مبارك ومحمد العكبري ومحمد إبراهيم، ويعتمد العميد على تشكيلته التي تضم الحارس أحمد شامبيه وأمامه رباعي الدفاع محمد عايض ومحمود خميس وسعيد سويدان والبرازيلي جولبير بينما يقود خط الوسط جاسم يعقوب والبرتغالي يوزي والتشيلي ستيبان بافز بجانب طارق أحمد كصانع لعب.

وفي خط الهجوم يقود الإسباني المخضرم ألفارو نيغريدو آمال النصر في هز شباك الأهلي دبي وخلفه الهولندي براندلي كيواس.

شباب الأهلي دبي.. والصدارة

يتطلع شباب الأهلي دبي لمواصلة انتصاراته مع مدربه الأرجنتيني رودلفو أروابارينا من أجل حصد النقاط الثلاث واعتلاء الصدارة مع الشارقة خاصة أن الفرسان يبحثون عن استعادة لقب الدوري هذا الموسم.

وشدد أروابارينا قبل اللقاء في المؤتمر الصحفي على أهمية وقوة لقاء الديربي ضد النصر موضحًا أن المنافس قوي بغض النظر عن ترتيبه وظروفه هذا الموسم ولكنه يملك لاعبين أصحاب خبرات.

ويغيب عن الأهلي ماجد حسن وعبدالعزيز صنقور ، ويعتمد أروابارينا على تشكيلته الثابتة بوجود الحارس ماجد ناصر وأمامه رباعي الدفاع وليد عباس ومحمد مرزوق ويوسف جابر وعبدالعزيز حسين.

ويقود خط الوسط السويسري دافيد مارياني ويمينه الأرجنتيني فيدي كارتابيا الذي تخلص من آلام الإصابة ويساره عبدالله النقبي وفي الهجوم المولدوفي هنريكي لوفانور أو أحمد خليل والبرازيلي ليوناردو مع المهاجم محمد جمعة.

وقال طارق العشري، مدرب الشعب الإماراتي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن مباراة الديربي بين شباب الأهلي دبي والنصر مهمة للغاية وصعبة للفريقين رغم تفوق الأهلي في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن النصر لديه عناصر خبرات وقدرات هجومية خاصة المهاجم القناص نيغريدو مؤكدًا أن شباب الأهلي دبي لديه أيضًا جماعية في الأداء مع المدرب الحالي أروابارينا مع سرعات جمعة وليوناردو ولوفانور وكارتابيا التي تجعل مهمة أي منافس صعبة أمامه.