كل ما تريد معرفته عن مباراة الإسماعيلي ضد الجزيرة الإماراتي اليوم في البطولة العربية

يحل فريق الجزيرة الإماراتي ضيفًا على الإسماعيلي المصري مساء الأربعاء في جولة الذهاب بدور الستة عشر في بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال لكرة القدم.

ورغم غياب عدد من لاعبي الفريقين إلا أن الجزيرة يبحث عن نتيجة طيبة أمام برازيل الكرة المصرية.

وترصد ”إرم نيوز“ في السطور القادمة ملامح مواجهة الإسماعيلي المصري ضد الجزيرة الإماراتي اليوم:

الموعد والقنوات الناقلة

يستضيف إستاد الإسماعيلية المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مصر التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق عامر عبد الله.

مشوار الفريقين

لم يسبق أن تقابل الفريقان في أي مناسبة، وصعد الإسماعيلي على حساب أهلي بنغازي الليبي بعد أن فاز بنتيجة 4-2 في جولة الذهاب وخسر في الإياب بهدف دون رد بدور الـ32 في البطولة.

وتأهل الجزيرة بعد الفوز ذهابًا على النصر العماني بهدف نظيف ثم فاز بنتيجة 3-1 في مباراة الإياب.

أسلحة الإسماعيلي

يتطلع الإسماعيلي بقيادة مدربه الصربي ميودراج يسيتش لتحقيق الفوز قبل مباراة الإياب خاصة أن الفريق المصري يملك خبرات طويلة في البطولة العربية وله تاريخ كبير في تقديم الكرة الجميلة رغم أن أداءه متراجع في الفترة الأخيرة.

وأكد المدرب الصربي ميودراج قبل اللقاء أن المباراة ستكون صعبة أمام فريق يلعب كرة جماعية كما أن الفريق يفتقد بعض لاعبيه، ولكن الإسماعيلي لديه أيضًا أسلحة مهمة بجانب مؤازرة الجماهير.

وأشار يسيتش إلى أن الغيابات التي يعاني منها فريقه مؤثرة كما أن الجزيرة سيفتقد بعض نجومه المميزين ولكن المباراة ستكون قوية وحافلة بالندية، والإسماعيلي جاهز لحصد نتيجة طيبة.

ويغيب عن الإسماعيلي محمود عبد العاطي ”دونجا“ وإبراهيم أبو اليزيد ومحمد صادق للإصابة، كما دخل الثنائي الحارس محمد فوزي وعماد حمدي في خلاف مع الجهاز الفني.

ومن المرجح أن يعتمد الإسماعيلي على تشكيلة تضم الحارس محمد مجدي وأمامه الرباعي محمد مجدي الجمل وباهر المحمدي والعراقي همام طارق وأسامة إبراهيم للدفاع، ومحمد بيومي ومحمد الضرف وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدي للوسط، ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامي للهجوم.

الجزيرة.. وغياب القوة الضاربة

يفتقد الجزيرة القوة الضاربة بعد أن قرر المدرب الهولندي مارسيل كايزر إراحة الثنائي الإماراتي الدولي عمر عبد الرحمن ”عموري“ وعلي مبخوت بجانب إصابة خلفان مبارك والثنائي الأجنبي المغربي مراد باتنة والبرازيلي ماركوس كينو.

وأكد كايزر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أن فريقه جاهز لتحقيق نتيجة طيبة أمام الدراويش رغم الغيابات، موضحًا أنه تابع أداء الإسماعيلي ويدرك أنه يلعب كرة جماعية منظمة.

ويعتمد الجزيرة على تشكيلته التي تضم الحارس المخضرم علي خصيف أمامه الرباعي الصربي ميلوس كوزنافيتش وخليفة الحمادي ومحمد فوزي وسالم راشد للدفاع، بينما يقود خط الوسط عامر عبد الرحمن والجنوب أفريقي ثيولاني سيريرو وسلطان الغافري وفي الهجوم عبد الله رمضان وزايد العامري وفيصل المطروشي.

وقال حمزة الجمل نجم الإسماعيلي الأسبق ومدرب ظفار العماني الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الإسماعيلي لديه عدة أوراق مميزة، لكنه يعاني نقصًا في بعض المراكز، خاصة في خط الوسط بعد إصابة دونجا.

وأوضح أن الجزيرة سيتأثر بغياب القوة الضاربة في صفوفه، خاصة مبخوت الذي يعيش حالة من التألق بجانب كينو وعموري وباتنة، مؤكدًا أن الإسماعيلي عليه استغلال هذه الفرصة لتحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل المهمة في مباراة الإياب التي ستشهد بلا شك عودة القوة الضاربة للعملاق الإماراتي.