بني ياس يحتج في بيان رسمي على التحكيم في مباراة فريقه ضد شباب الأهلي دبي

كشف نادي بني ياس الإماراتي، اليوم الأحد، عن استيائه في بيان رسمي، معربًا خلاله عن غضبه الشديد من القرارات التحكيمية بمباراته مع مضيفه شباب الأهلي دبي، أمس، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، والتي أقيمت على استاد راشد بدبي، وانتهت لمصلحة الثاني بهدفين دون مقابل.

وقال النادي في بيان رسمي، اليوم الأحد: ”من علامات الاستفهام التي لم يكن لها أي إجابة أو تفسير، حالة الطرد الواضحة على لاعب نادي شباب الأهلي، محمد مرزوق، في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، حيث إنه حدث ضرب واضح على وجه لاعب بني ياس، سيل سامويل“.

وتابع: ”بالإضافة إلى تأكيد كل الخبراء على وضوح حالة الطرد، والتي كانت تستوجب ردة فعل من حكم المباراة، خصوصًا وأن النتيجة كانت التعادل“.

بيان رسمي : بني ياس يحتج على القرارات التحكيمية وتقنية الفار لمباراة شباب الأهلي دبي التفاصيل على الموقع الرسمي للنادي عبر الرابط التالي :https://t.co/kSIAQY06vo pic.twitter.com/WpFoYqCQBf — نادي بني ياس (@BaniyasClub) October 20, 2019

واستفسر نادي بني ياس خلال البيان أيضًا، عن وجود تقنية الفيديو ”الفار“، وما هو الدور الذي تقدمه في حالة وجود حالات سهلة وواضحة للجميع، مؤكدًا أنه لا يتم اتخاذ أي قرار بها، خصوصًا وأن مثل هذه القرارات تؤثر على نتيجة اللقاء، وترجح كفة فريق على حساب آخر.

وأكمل النادي: ”ما زاد من تعجب بني ياس من القرارات التحكيمية، كثرة الكروت الصفراء للفريق والتي طالت أيضًا مساعد المدرب؛ بسبب اقترابه من خط الملعب، بالرغم من أن الحالة تكررت مع مدرب الفريق المنافس كثيرًا وبشكل أوضح، دون أن يحصل على أي إنذار، مما يلغي مبدأ التساوي وتكافؤ الفرص“.

الحالة التحكيمية التي يتحدث عنها نادي بني ياس مؤكداً صحتها الخبير التحكيمي لقنوات ابوظبي الرياضية https://t.co/BfoO8qzUuy — نادي بني ياس (@BaniyasClub) October 20, 2019

واختتم بني ياس: ”نؤكد أن الاحتجاج المقدم ليس بسبب الخسارة في المباراة، وأن احتجاجات كل الأندية واضحة وفي ازدياد ملحوظ؛ بسبب حالة الارتباك التي أحدثتها تقنية الفيديو، والتي إما أن تتدخل وتؤخر المباراة لأكثر من ربع ساعة كما حدث في مباراة بني ياس والوحدة، حيث أضاف الحكم 15 دقيقة كوقت بديل بسبب حالات الفار، أو كما حدث أمس بتهميشها“.