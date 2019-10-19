جدول ترتيب الدوري الإماراتي بعد فوز الشارقة على الوصل (صورة)

حقق الشارقة حامل اللقب فوزًا كبيرًا على مستضيفه الوصل 5-1 ليواصل بدايته المثالية ويحتفظ بصدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت.

ورفع الشارقة رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متقدمًا بفارق نقطتين عن شباب الأهلي دبي صاحب المركز الثاني الذي انتصر 2-صفر على ضيفه بني ياس فيما انتصر أيضًا العين والجزيرة والنصر ضمن الجولة الرابعة للمسابقة.

وظل رصيد بني ياس خمس نقاط في المركز الثامن بينما يحتل العين المركز الثالث بتسع نقاط بعد فوزه 2-1 على ضيفه حتا.

واحتل الجزيرة المركز الرابع بسبع نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن عجمان والظفرة بعد فوزه 3-1 على الوافد الجديد خورفكان.

وحول النصر، بقيادة مدربه الجديد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، تأخره بهدف أمام الوحدة إلى انتصار 3-1.

*خماسية للشارقة

وافتتح إيجور كورونادو خماسية الشارقة في الدقيقة 24 بضربة رأس رائعة قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 38 من متابعة تمريرة عرضية أرسلها الحسن صالح.

وسجل ريان مينديز الهدف الثالث للشارقة بتسديدة هائلة في الدقيقة 41 بعد تبادل رائع للكرة بين زملائه.

وواصل البرازيلي كورونادو تألقه وأرسل تمريرة عرضية متقنة حولها ريكاردو جوميز برأسه إلى داخل شباك محمد البيرق حارس الوصل.

وقلّص البرازيلي فابيو ليما النتيجة للوصل قبل النهاية بعشر دقائق عبر تسديدة مباشرة لكن ماركوس ميلوني اختتم خماسية الشارقة بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

وتجمد رصيد الوصل عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.

وواصل شباب الأهلي مطاردة الشارقة عندما افتتح له ليوناردو التسجيل في الدقيقة 38 بتسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء وأضاف دافيد مارياني الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بتسديدة سكنت شباك فهد الظنحاني حارس بني ياس.

ووضع كايو كانيدو العين في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 42 بينما احتاج حتا لتقنية حكم الفيديو المساعد ليدرك التعادل عبر البرتغالي ريكاردو فالينتي في الدقيقة 66.

وأرسل كايو تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى حولها كودجو فو-دوه لابا بضربة رأس إلى شباك درويش بن حبيب حارس حتا قبل النهاية بثماني دقائق ليضمن الفوز للعين.

وظل رصيد حتا أربع نقاط من نفس العدد من المباريات في المركز العاشر.

*النصر ينتصر لأول مرة

وحقق النصر فوزه الأول في المسابقة في أول مباراة يقودها الكرواتي يورتشيتش عندما حوّل تأخره بهدف كارلوس لوبيز ”كارليتوس“ في الدقيقة 37 من ركلة جزاء إلى فوز كبير.

وسجل النصر ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني عبر ضربة رأس للإسباني ألفارو نيجريدو في الدقيقة 46 قبل أن يضع اللاعب ذاته فريقه في المقدمة بضربة رأس اخرى في الدقيقة 75 ارتطمت بيد محمد الشامسي حارس الوحدة وسكنت مرماه.

وفي الدقيقة قبل الأخيرة جعل حبيب الفردان النتيجة 3-1 للنصر من وضع انفراد ليرفع رصيد فريقه إلى أربع نقاط في المركز التاسع متقدما بفارق نقطة واحدة عن الوحدة في المركز 11.

وحقق الجزيرة فوزه الثاني في المسابقة بانتصاره على خورفكان حيث افتتح خليفة الحمادي التسجيل في الدقيقة 18 عندما تابع تسديدة ارتدت من الحارس ووضعها في الشباك.

وضاعف علي مبخوت النتيجة قبل نهاية الشوط الأول من وضع انفراد بعد تبادل رائع للكرة بين لاعبي الجزيرة.

وقلص البرازيلي رفائيل الفارق عندما استغل خطأ الحمادي ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 74 لكن عبدالله رمضان جعل النتيجة 3-1 للجزيرة بعدها بأربع دقائق من وضع انفراد إثر تمريرة رائعة من البديل أحمد محمود.

ويحتل خورفكان المركز قبل الأخير بنقطة واحدة في أربع مباريات.