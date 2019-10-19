جمهور الوصل يغادر المدرجات في الشوط الأول بعد استقبال 3 أهداف أمام الشارقة (فيديو)

غادرت بعض جماهير نادي الوصل ملعب زعبيل بعدما استقبل الفريق 3 أهداف في شوط واحد فقط أمام منافسه الشارقة بالجولة الرابعة من دوري الخليج العربي.

ودخل الشارقة حامل لقب دوري الخليج العربي المباراة بقوة، وسجل ثلاثة أهداف عبر نجميه ميندز وكورنادو ليضع أصحاب الأرض في مأزق.

ويقبع الوصل بالمركز الأخير في دوري الخليج العربي برصيد نقطة واحدة فقط ـ حتى الآن ـ،.

إلى ذلك، اعتلى شباب الأهلي دبي صدارة دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم مؤقتًا بفضل فوزه 2-صفر على ضيفه بني ياس فيما انتصر أيضًا العين والجزيرة والنصر ضمن الجولة الرابعة للمسابقة اليوم السبت.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات متقدمًا بفارق نقطة واحدة عن الشارقة حامل اللقب والمتصدر السابق الذي سيلتقي في وقت لاحق مع الوصل في قمة المرحلة الرابعة.

وظل رصيد بني ياس خمس نقاط في المركز الثامن بينما تساوى العين في رصيد النقاط مع الشارقة بعد فوزه 2-1 على ضيفه حتا.

وحل الجزيرة في المركز الرابع بسبع نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن عجمان والظفرة بعد فوزه 3-1 على الوافد الجديد خورفكان.

وحول النصر، بقيادة مدربه الجديد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، تأخره بهدف أمام الوحدة إلى انتصار 3-1.

وافتتح ليوناردو التسجيل لشباب الأهلي في الدقيقة 38 بتسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء وأضاف دافيد مارياني الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بتسديدة سكنت شباك فهد الظنحاني حارس بني ياس.

ووضع كايو كانيدو العين في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 42 بينما احتاج حتا لتقنية حكم الفيديو المساعد ليدرك التعادل عبر البرتغالي ريكاردو فالينتي في الدقيقة 66.

وأرسل كايو تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى حولها كودجو فو-دوه لابا بضربة رأس إلى شباك درويش بن حبيب حارس حتا قبل النهاية بثماني دقائق ليضمن الفوز للعين.

وظل رصيد حتا أربع نقاط من نفس العدد من المباريات في المركز العاشر.

*النصر ينتصر لأول مرة

وحقق النصر فوزه الأول في المسابقة في أول مباراة يقودها الكرواتي يورتشيتش عندما حول تأخره بهدف كارلوس لوبيز ”كارليتوس“ في الدقيقة 37 من ركلة جزاء إلى فوز كبير.

وسجل النصر ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني عبر ضربة رأس للإسباني ألفارو نيجريدو في الدقيقة 46 قبل أن يضع اللاعب ذاته فريقه في المقدمة بضربة رأس اخرى في الدقيقة 75 ارتطمت بيد محمد الشامسي حارس الوحدة وسكنت مرماه.

وفي الدقيقة قبل الأخيرة جعل حبيب الفردان النتيجة 3-1 للنصر من وضع انفراد ليرفع رصيد فريقه إلى أربع نقاط في المركز التاسع متقدما بفارق نقطة واحدة عن الوحدة.

وحقق الجزيرة فوزه الثاني في المسابقة بانتصاره على خورفكان حيث افتتح خليفة الحمادي التسجيل في الدقيقة 18 عندما تابع تسديدة ارتدت من الحارس ووضعها في الشباك.

وضاعف علي مبخوت النتيجة قبل نهاية الشوط الأول من وضع انفراد بعد تبادل رائع للكرة بين لاعبي الجزيرة.

وقلص البرازيلي رفائيل الفارق عندما استغل خطأ الحمادي ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 74 لكن عبدالله رمضان جعل النتيجة 3-1 للجزيرة بعدها بأربع دقائق من وضع انفراد إثر تمريرة رائعة من البديل أحمد محمود.

ويتذيل خورفكان ترتيب المسابقة بنقطة واحدة في أربع مباريات.