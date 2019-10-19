كل ما تريد معرفته عن مباراة الوصل والشارقة في الدوري الإماراتي

تقام اليوم السبت 5 مباريات في الجولة الرابعة للدوري الإماراتي لكرة القدم، على رأسها اللقاء المرتقب بين الوصل والشارقة.

ويشهد اليوم مواجهات قوية أيضًا بين شباب الأهلي دبي وبني ياس بجانب لقاء العين وحتا ومباراة الوحدة ضد النصر وأيضًا لقاء خورفكان ضد الجزيرة.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة الوصل ضد الشارقة في الدوري الإماراتي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الوصل ضد الشارقة على ملعب ”زعبيل“ في الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات.. وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض، بجانب قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، والشارقة الرياضية بصوت المعلق عبدالحميد الجسمي.

وتقام المباريات الأربع الأخرى الساعة 18:30 بتوقيت الإمارات.. وتنقل مباراة العين ضد حتا عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي الكعبي، بينما تذاع مباراة خورفكان ضد الجزيرة عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق أحمد الحامد.

وتنقل مباراة شباب الأهلي دبي ضد بني ياس عبر قناة أبوظبي الرياضية 3 بصوت المعلق عامر عبدالله، ودبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الشحي، كما تنقل مباراة الوحدة ضد النصر عبر قناة أبوظبي الرياضية 2 بصوت المعلق عصام عبده، ودبي الرياضية 2 بصوت المعلق أحمد العبيدلي.

ترتيب الفريقين

يتصدر الشارقة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة بعد 3 جولات، وسجل حامل اللقب 8 أهداف واستقبل 3 أهداف بقيادة مدربه عبدالعزيز العنبري.

ويحتل الوصل المركز الرابع عشر والأخير برصيد نقطة واحدة فقط بدون انتصار وبتعادل وحيد من 3 مباريات.. وسجل الإمبراطور هدفًا واستقبل 4 أهداف بقيادة مدربه الروماني لورينت ريجيكامب.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز الشارقة برباعية دون رد في كأس الخليج العربي يوم 12 أكتوبر الجاري، بينما خسر الشارقة في آخر زيارة لملعب زعبيل بنتيجة 3/2.

ولم يحصد الشارقة الفوز في ملعب زعبيل منذ 6 أعوام كاملة، وهو ما يهدد مسيرة انتصارات الملك في مباراته الرابعة بالدوري.

الوصل والبحث عن الانتفاضة

يبحث الوصل عن الانتفاضة وتصحيح مساره بعد أن احتل المركز الأخير في جدول الترتيب هذا الموسم بعد 3 مباريات، وهو ترتيب لا يرضي طموح جماهير الإمبراطور التي تمني النفس بعودة قوية للمنافسة على التواجد في المربع الذهبي على أقل تقدير.

وقال المدرب ريجيكامب في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه عانى مؤخرًا من عقدة الإصابات التي تهدده وأثرت على نتائجه، موضحًا أن الخسارة برباعية في الكأس لن تؤثر على فريقه لأن مباريات الدوري مختلفة تمامًا.

ويفتقد الوصل خدمات لاعبه عبدالرحمن علي، ويعتمد ريجيكامب على تشكيلة تضم الحارس محمد البيرق وأمامه رباعي الدفاع خالد سبيل والبرازيلي لوكاس جالفاو وسالم العزيزي وعبدالرحمن صالح، بينما يقود خط الوسط علي سالمين وخميس إسماعيل والإكوادوري فيرناندو جايبور.

ويعتمد الوصل في الجانب الهجومي على البرازيلي فابيو ليما بجانب علي صالح والبرازيلي ويلتون سواريز الذي يواجه فريقه السابق الشارقة.

الشارقة.. والعلامة الكاملة

يأمل فريق الشارقة أن يحقق الفوز الرابع على التوالي في بطولة الدوري الإماراتي لتعزيز الصدارة، وهو ما أكده المدرب عبدالعزيز العنبري المدير الفني لحامل اللقب موضحًا أن المباراة ستكون قوية وصعبة بغض النظر عن عدم فوز فريقه في ملعب الشارقة منذ العام 2013 أو مسألة تراجع نتائج الوصل.

ويفقد الشارقة جهود الثنائي سيف راشد وماجد سرور بينما يعتمد العنبري على تشكيلة تضم الحارس عادل الحوسني وأمامه الرباعي عبدالله غانم والحسن صالح وعلي الضنحاني وشاهين عبد الرحمن للدفاع، ومحمد الشحي وعمر جمعة والأوزبكي أوتابيك شوكوروف ولاعب الرأس الأخضر ريان مينديز للوسط، بجانب ثنائي الهجوم لاعب الرأس الأخضر ريكاردو غوميز والبرازيلي إيجور كورنادو.

وقال طارق العشري مدرب الشعب الإماراتي الأسبق لشبكة ”إرم نيوز“ عن هذه المباراة، إنها مواجهة لن تكون سهلة رغم فوارق الترتيب، موضحًا أن الشارقة يعيش أفضل سنواته مع تجربة العنبري المميزة والذي أعاد ترتيب الأوراق في الفريق وصنع جيلًا مميزًا.

وأضاف: ”الوصل لديه فرصة لتقديم مباراة كبيرة وسط جماهيره، وتواجده في المركز الأخير يدفعه للقتال من أجل تحقيق الفوز“.