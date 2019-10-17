نادي الوحدة الإماراتي يعلن تعيين الإسباني مانويل خيمينيز مديرًا فنيًا للفريق (شاهد)

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم الخميس، التعاقد مع الإسباني مانويل خيمينيز لتدريب الفريق الأول، خلفاً للهولندي موريس شتاين، الذي أقيل من منصبه.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بيانًا قال فيه: ”تعلن شركة الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الإسباني مانويل خيمينز لمدة موسم، متمنين له وللفريق التوفيق والنجاح خلال الفترة المقبلة“.

ويحتل الوحدة المركز 10 في دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث حقق الفريق انتصاراً وحيداً، وخسر في مباراتين.

ويستعد الوحدة لمواجهة النصر، السبت المقبل، في الجولة 4 من دوري الخليج العربي.