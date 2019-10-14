رسميًا.. الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مُديرًا فنيًا لنادي النصر الإماراتي

أعلن نادي النصر الإماراتي، اليوم الإثنين، رسميًا، تعيين الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مُديرًا فنيًا له.

ونشر نادي النصر مقطع فيديو لكرونسلاف يورتشيتش وهو يوقع على عقود تعاقده مع النصر وكتب ”رسميًا.. الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مُديرًا فنيًا لفريقنا الأول لكرة القدم“.

وحقق النصر سجلًا سيئًا الموسم الحالي، بعدما حصد نقطة وحيدة من 3 مباريات في الدوري الإماراتي للمحترفين، كما حقق فوزًا وحيدًا في 4 مباريات في كأس الخليج العربي الإماراتي.

وقرر النصر أواخر الشهر الماضي إعفاء مدربه البرازيلي كايو زاناردي من منصبه عقب جولتين من المسابقة.

من هو يورتشيتش؟

وكرونسلاف يورتشيتش، البالغ من العمر 49 عامًا، سبق أن درب النصر بين فبراير 2018 ويونيو 2018، كما قاد نادي بني ياس بين يوليو 2018 ويونيو 2019.

وتولى كرونسلاف يورتشيتش تدريب نادي أضنة سبور التركي ودينامو زغرب الكرواتي وماريبور السلوفيني، وعمل مساعدًا لمدرب منتخب كرواتيا. بين يوليو 2012 ونوفمبر من العام ذاته.

رسمياً ..

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مُديراً فنياً لفريقنا الأول لكرة القدم#نادي_النصر pic.twitter.com/ogbSt3mAWI — AL NASR FC (@ALNasrSC) October 14, 2019

وكان يورتشيتش يلعب في مركز خط الوسط، ويُعد أحد أبرز اللاعبين الذي خاضوا منافسات كأس العالم 1998 مع المنتخب الكرواتي.

وبدأ كرونسلاف يورتشيتش مسيرته التدريبية بتدريب عدد من الأندية الكرواتية، ومنها أسترا، دينامو زغرب، ولوكوموتيفا، ثم عاد لتدريب فريق دينامو زغرب مُجددًا، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الكرواتي، بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2012″، قبل أن يعود لنادي دينامو مرة أخرى.

وقاد النصر السعودي العام الماضي ولم تكن تجربته مع ”العالمي“ الأولى للمدرب الكرواتي في المملكة، حيث سبق وقام بتدريب منتخب المواهب من مواليد المملكة، وكان يضم 31 لاعبًا، كما تولى مهمة تدريب المنتخب السعودي، الذي شارك في منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 23”.

واستطاع مدرب نادي النصر السعودي السابق أن يتوج بألقاب خلال مسيرته التدريبية مع نادي دينامو زغرب، حيث حصل على بطولتي الدوري الكرواتي، وكأس السوبر الكرواتي.

وكان بني ياس آخر الأندية التي كان يقودها يورتشيتش في الدوري الإماراتي وذلك العام الماضي قبل أن ينتقل لتدريب النصر.