بعد الهاتريك في شباك إندونيسيا.. علي مبخوت يدخل التاريخ ويصبح الهداف الأول للإمارات (شاهد)

دخل لاعب كرة القدم الإماراتي علي مبخوت التاريخ من أوسع الأبواب، بعدما نجح في تسجيل ثلاثة أهداف خلال مباراة منتخب بلاده أمام إندونيسيا، في المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في قطر عام 2022.

وأصبح مبخوت الهداف التاريخي لكرة القدم الإماراتية، ليتخطى عدد الأهداف التي سجلها النجم المعتزل عدنان الطلياني.

وبفضل الثلاثية التي سجلها في الشباك الإندونيسية، وصل إجمالي الأهداف التي سجلها في مختلف المحافل الدولية إلى 54 هدفًا.

وتخطى مبخوت الرقم السابق المسجل باسم النجم المعتزل الطلياني، الذي أحرز 53 هدفًا على مدار تاريخه داخل المستطيل الأخضر.

وبدأ مبخوت في اللعب مع المنتخب الإماراتي منذ عام 2012، ونجح في ذلك الوقت في حجز مكانه الأساسي في تشكيل منتخب بلاده.

الإمارات بالخمسة..#مبخوت يقود الإمارات للفوز بخمسة أهداف أمام إندونيسيا وتصدر المجموعة السابعة#الإمارات_إندونيسيا

تصفيات نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

الآن على #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/eDrM8J3wCW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 10, 2019

يذكر أن المنتخب الإماراتي ارتقى لصدارة المجموعة السابعة في تصفيات قارة آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022.

واكتسح المنتخب الإماراتي ضيفه الإندونيسي بخمسة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة.

ولم يكن الشوط الأول بالقوة المتوقعة من الجانب الإماراتي، وخرج متقدمًا بهدف وحيد عن طريق خليل إبراهيم في الدقيقة 40.

واختلف الحال في الشوط الثاني، بقوة وفاعلية أكبر من جانب المنتخب الإماراتي الذي نجح في تسجيل 4 أهداف عبر علي أحمد مبخوت (ثلاثة أهداف) الثاني له من ضربة جزاء، وطارق حسن في الدقائق 51 و63 و72 و90.

وفي وقت سابق اليوم بنفس الجولة للمجموعة ذاتها، تغلب المنتخب الفيتنامي على ضيفه الماليزي بهدف نظيف.

بذلك، تتصدر الإمارات المجموعة برصيد 6 نقاط، وتايلاند الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن فيتنام، وماليزيا الرابع برصيد 3 نقاط، وإندونيسيا الخامس والأخير دون رصيد من النقاط.