استبعاد لاعب نادي الشارقة من قائمة منتخب الإمارات لأسباب انضباطية

قرر الجهاز الفني والإداري لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، استبعاد لاعب نادي الشارقة ماجد سرور من قائمة المنتخب خلال معسكره الحالي المقام في دبي استعدادًا لمواجهتي إندونيسيا وتايلند ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

ويأتي القرار بحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الإماراتي؛ بسبب مخالفة اللاعب لتعليمات الجهاز الفني والإداري للمنتخب وعدم التقيد بها، حيث سيتم اتخاذ الاجراءات المتبعة حسب اللوائح.

من جهته، ضم الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك مدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن ولاعب شباب الأهلي دبي إسماعيل الحمادي لقائمة الأبيض، حيث حضر اللاعبان لمقر المعسكر وسيشاركان في تدريبات اليوم.

إلى ذلك، أكد أحمد خليل مهاجم نادي شباب الأهلي وأحد أبرز نجوم الخبرة في منتخب الإمارات، جاهزية اللاعبين الكاملة لمباراة إندونيسيا لحساب الجولة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023، والتي يستضيفها استاد آل مكتوم بنادي النصر، في العاشر من أكتوبر الجاري، منوهًا إلى أهمية المواجهة التي يسعى من خلالها المنتخب لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد الانتصار على ماليزيا في مباراة الجولة الأولى.

وتحدث أحمد خليل عن التحضيرات الجارية للمباراة، مشيرًا إلى أن الإعداد يسير بصورة طيبة من خلال التجمع الداخلي، وأن مشاركة عناصر المنتخب مع أنديتهم في المسابقات المحلية أسهم في رفع معدل جاهزية اللاعبين، مبينًا أن الجميع يعملون بجد واجتهاد من أجل خدمة المنتخب، ويحرصون على بذل كل ما يملكون حتى تتحقق النتائج المطلوبة.

وطالب مهاجم منتخب الإمارات، الجماهير بمساندة الأبيض في المباراة المقبلة، مؤكدًا حاجة اللاعبين الماسة للتشجيع والمؤازرة، خاصة في المباريات داخل الأرض التي تبدو فيها كفة منتخبنا راجحة على منافسه نسبة لعوامل عديدة، مضيفًا أن كل منتخب يحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة باستغلال عاملي الأرض والجمهور.

وقال: ”الحديث عن أهمية المباراة أمر بديهي ومن المسلمات، المواجهة هي الثانية للمنتخب في مشوار التصفيات، وتحقيق الفوز والحصول على العلامة الكاملة يمكن أن يدعم حظوظ الأبيض بشكل جيد في هذه المرحلة، نحتاج بشدة للنقاط الثلاث؛ لأنها تساعد المنتخب على التأهل إلى المراحل اللاحقة“.

وأكد محمد برغش لاعب نادي الوحدة ومنتخب الإمارات، ثقته الكاملة في أن يحصل المنتخب على الدعم والمساندة المطلوبة من قبل الجماهير في مباراته المقبلة أمام إندونيسيا، مشيرًا إلى أن أبناء الإمارات دائمًا ما يكونون في الموعد، ولا يتأخرون مطلقًا عندما يحتاج الأبيض إلى وقفتهم، مبينًا أن المنتخب سيجد تشجيعًا قويًا في هذه المباراة التي تعد الأولى له على أرضه في التصفيات الحالية.

ولفت برغش إلى أن الجماهير أكدت حرصها على دعم نجومه في العديد من المباريات في بطولات سابقة، ورسمت لوحة زاهية في حب الوطن، متوقعًا أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير يسهم في خروج المنتخب بنتيجة إيجابية.

وقدم برغش وعده للجماهير ببذل كل الجهد الممكن من أجل إسعاد الجمهور، معربًا عن أمله في أن يوفق مع بقية زملائه في قيادة المنتخب لفوز كبير يضعه على صدارة المجموعة السابعة، ويمنحه التفوق على بقية المنافسين مع نهاية هذه الجولة.

وأشاد برغش بالأجواء الجيدة التي تسود المعسكر الحالي للمنتخب الإماراتي، لافتًا إلى أن الجهاز الفني حرص على عقد عدة اجتماعات مع اللاعبين، قام خلالها بشرح البرنامج الموضوع، وأكد على أهمية المرحلة الحالية التي تعتبر بمثابة انطلاقة للأبيض في التصفيات وتتطلب التركيز التام، والعمل بإخلاص وتفان لتحقيق الأهداف.