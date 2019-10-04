نادي الجزيرة الإماراتي يعلن طبيعة إصابة كينو ومدة غيابه عن الملاعب

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي أن مهاجمه البرازيلي ماركوس كينو سيغيب عن الملاعب ستة أسابيع، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال التعادل السلبي مع شباب الأهلي دبي في الدوري المحلي يوم الخميس.

وتعرض كينو مهاجم بيراميدز المصري السابق للإصابة في الشوط الأول، ليغادر الملعب قبل نهاية الشوط ويشارك بدلًا منه زايد العامري.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر يوم الجمعة: ”كشفت نتائج الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم الفريق الأول ماركوس كينو بعد مباراة الجزيرة وشباب الأهلي عن إصابته بتمدد في الرباط الداخلي ورض عظمي في الجهة الخارجية من الجهة اليسرى، ما سيؤدي إلى غيابه لمدة ستة أسابيع“.

ويحتل الجزيرة المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات، متأخرًا بفارق خمس نقاط عن الشارقة حامل اللقب والمتصدر الحالي.