رسميًا.. العين يحتج على التحكيم في مباراته أمام الشارقة في الدوري الإماراتي (صورة)

قررت إدارة نادي العين تقديم احتجاج رسمي على مستوى التحكيم في مباراته أمام الشارقة في الجولة الثالثة من الدوري الإماراتي.

وقال العين في بيان رسمي نشرته عبر موقعه: ”تقدمت شركة نادي العين لكرة القدم باحتجاج رسمي إلى اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، حول الأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتيجة مباراة فريق الكرة الأول أمام مستضيفه نادي الشارقة، وأكد النادي أن مشروع تقنية الفيديو ”VAR“ تم اعتماده بهدف تحسين أداء الحكام وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المتنافسة في جميع المباريات بمختلف البطولات“.

وخسر العين المباراة بنتيجة 3/2، بعد أن كان متقدمًا 2/1.

وأضاف البيان ”إدارة العين تعتمد مفهوم حسن الظن في الجميع، انطلاقًا من مسؤولية النادي ككيان في المنظومة الرياضية على الصعيدين المحلي والقاري التي تتضمن دعم طموحات اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، كما أن للنادي مسؤوليات أكبر تجاه جماهيره الغفيرة والوفية والداعمة للفريق في جميع المباريات محليًا وخارجيًا وظل يرصد لها الموازنات الضخمة“.

وأوضح: ”قرار إلغاء هدف صحيح للعين في توقيت حاسم من زمن المباراة أثّر على النتيجة كما أكد جميع خبراء التحكيم بمختلف القنوات، الأمر الذي كلف النادي وجماهيره خسارة 3 نقاط في مشوار تحدي المنافسة على اللقب، مؤكدًا ”يبدو أن هناك خللًا يؤدي إلى عدم الاستفادة من تلك التقنية التي وجدت من أجل ترسيخ مبدأ العدالة واللعب النظيف في عالم كرة القدم“.

وأشاد بيان العين بأداء لاعبي الفريق الأول أمام مستضيفه الشارقة والجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي، إيفان ليكو، إذ أظهر العين مردودًا قويًا رغم ظروف الغيابات المهمة في قائمة الفريق والثقة دائمًا كبيرة في الجميع إدارة ولاعبين وجماهير على متابعة التميز والتفوق لبلوغ أعلى مؤشرات النجاح.

وأشار العين في بيانه إلى أن خسارة مباراة في مرحلة مبكرة من مسابقة الدوري خارج الأرض أمر وارد في عالم كرة القدم وليست نهاية مشوار التحدي وطموحات النادي كبيرة خلال الموسم الحالي، وذلك في ظل الرعاية السامية من قيادة النادي وعزيمة نجوم الفريق ورغبتهم على تحقيق الأهداف المرجوة إلى جانب المساندة القوية والدعم اللافت من جماهير النادي لطموحات ”الزعيم“.

وختامًا أكد العين بأن جميع عناصر الفريق من إدارة وجهاز فني ولاعبين شركاء في الفوز ويتحملون مسؤولية الخسارة ونرفض تمامًا اجتهادات التبرير غير المنطقية التي تهدف إلى وضع المسؤولية على طرف دون آخر، كما نؤكد ثقتنا في اتحاد الكرة على وضع جميع ملاحظات الأندية الأعضاء التي ظلت ترصد في كل موسم موازنات مالية ضخمة، ضمن أولويات اهتمامه سعيًا لتحسين الأداء في جميع المجالات لاسيما التحكيم.