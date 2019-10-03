كورنادو يقود الشارقة لريمونتادا مثيرة على العين ويرتقي بفريقه لصدارة ترتيب الدوري الإماراتي (فيديو)

واصل الشارقة انطلاقته المثالية في بطولة دوري الخليج العربي هذا الموسم، بعدما حقق فوزًا مثيرًا في اللحظات الأخيرة 3-2 على ضيفه العين، اليوم الخميس، في قمة مباريات الجولة 3 للمسابقة.

واتسمت مباراة الشارقة والعين بالإثارة والندية، حيث ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، ليحسمها أصحاب الأرض في النهاية لمصلحتهم.

وبادر الشارقة بالتسجيل في الدقيقة 11 عن طريق إيغور كورونادو من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل بندر الأحبابي لمصلحة العين في الدقيقة 41.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف التوغولي لابا كودجو الهدف الثاني للعين في الدقيقة 52، غير أن إيغور كورونادو عاد لهز الشباك من جديد، مسجلًا هدف التعادل للشارقة في الدقيقة 83.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أحرز سالم سلطان هدف الفوز الثمين للشارقة، ليقود فريقه لحصد النقاط الثلاث الثمينة في حملته للدفاع عن اللقب الذي حققه في الموسم الماضي.

وانفرد الشارقة حامل اللقب بصدارة الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، محققًا العلامة الكاملة، بعدما فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالبطولة، في حين تجمد رصيد العين عند ست نقاط في المركز الثالث مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات الجولة.